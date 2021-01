"Me toetame tugevalt liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni tegevust jagada endale lepingutega lubatud vaktsiinidest osa ka oma lähimate naabritega nagu Lääne-Balkani riigid," kirjutasid Eesti, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Taani, Soome, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Rootsi välisminister.

"Samal ajal usume, et Euroopa Liit peaks minema kaugemale praegustest algatustest ja pakkuma samasugust tähelepanu ja toetust ka teistele EL-i naabritele - Idapartnerluse riikidele, kui nad seda soovivad," lisasid välisministrid.

letter to the Commission signed by 13 member states on the need for the EU to help #Ukraine #Moldova #Georgia #Armenia #Azerbaijan & #Belarus get the #CovidVaccine pic.twitter.com/SYGSaFHzrO