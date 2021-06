Soome valitsus on koroonapiirangute pärast üha suurema surve all

Äsja reisipiiranguid juuni lõpuni pikendanud Soome valitsus on piirangute pärast üha suurema surve all, ka valitsuse liikmed on selles küsimuses eri meelt ning rahul pole isegi ametiühingud.

Ametiühingute Keskliidu (SAK) juht Jarkko Eloranta tuletas Ylele antud intervjuus meelde, et praegused piirangud vähendavad Soome kui reisisihtkoha konkurentsivõimet ja takistavad turismi taastumist.

"Soome saabumine tehakse keeruliseks ja see tähendab, et Soome turism ei taastu samas tempos kui mujal Euroopas. See tähendab ka seda, et kümned tuhanded sundpuhkusele saadetud inimesed ei pääse tööle," ütles Eloranta.

Euroopa Komisjon on juba korduvalt Soomele meelde tuletanud, et riik rikub piiride sulgemisega Euroopa Liidus sõlmitud kokkuleppeid.

Soome valitsus on vankumatu: poliitikute sõnul on piirangud vajalikud soomlaste tervise kaitsmiseks ja jäävad kehtima.

Soome majutus- ja restoraniala ettevõtted on pöördunud õiguskantsleri poole: nende hinnangul ei ole söögikohtadele kehtestatud lahtiolekupiirangud seadustega kooskõlas.

Neljapäeval kogunesid Soome kultuuriinimesed parlamendihoone ette meelt avaldama. Ka nende mõõt on täis saanud.

Kultuurialal on palju vabakutselisi, poliitikud on kannustanud inimesi väikeettevõtjaks hakkama, aga nüüd ei ole neile töötu- ega muid koroonatoetusi ette nähtud. Poliitikud poleks nagu märganud, et maailm on muutunud ja seadused on ajale jalgu jäänud, nentisid meeleavaldajad.

"Pole mõtet nüüd kohalike valimiste eel ilusaid sõnu loopida, need ei mõju meile, kes me oleme aasta otsa piinelnud," ütles näitleja Martti Suosalo Iltalehtile.

Soome terviseameti ülemarst: kas on realistlik nakkus nulli suruda?

Soome terviseameti ülemarst Hanna Nohynek leiab, et soomlased peaksid läbi arutama, missugust koroonariski ollakse valmis taluma.

"Kui meie vaktsineerimisstrateegia eesmärk on see, et ära hoida raske haigestumine ja surmad, siis kas on realistlik, et püütakse kõiki nakatumisi ära hoida. Maailm on igasuseid haigusi täis ja miks just koroonat on vaja täiesti elimineerida. Paistab, et see ei ole siiski täiesti elimineeritav nagu näiteks rõuged," nentis ülemarst.

Soome valitsus otsustas neljapäeval pikendada piiril reisipiiranguid 27. juunini, mis tähendab, et Soome pääsevad endiselt ainult riigi toimimisele hädavajalikud töötajad. Tõsi, valitsus tegi ühe leevenduse: lennukiga võivad Euroopa Liidu teistest riikidest pärit töötajad Soome sõita, laevaga siiski mitte.

Laevafirmad Viking Line, Tallink, Silja Line, Eckerö Line, lennufirma Finnair ning mitmed teised turismi ja transpordiga seotud ettevõtted avaldasid ajalehes Helsingin Sanomat avaliku kirja Soome valitsusele. Kirjas nõuti piiride avamist ja reisimise võimaldamist.

Meremeeste ametiühingud tegid pöördumise, milles hoiatasid, et tuhanded inimesed jäävad tööta kui valitsus ei ava suveks laevaühendust lähiriikidega. Tauniti ka sotsiaalministeeriumis koostatud eelnõu, mille järgi laevade töötajad peaksid iga töövahetuse järel vähemalt kolmeks päevaks karantiini jääma.