Kaja Kallas: Soome reisipiirangud ei ole proportsionaalsed

Peaminister Kaja Kallas ütles reedel kohtumisel Soome suursaadiku Timo Kantolaga, et Soome kehtestatud piiriülese liikumise piirangud ei ole praeguses olukorras enam proportsionaalsed ja põhjendatud.

"Paljude Soome töörändega seotud Eesti inimeste olukord on reisipiirangute tõttu olnud keeruline juba neli kuud, sest pereliikmed on üksteisest lahutatud," ütles Kallas. "Eilne Soome valitsuse otsus olukorda küll teatud osas leevendab, kuid vaid lennuühenduste lubamine ei võimalda taastada tavapärast elu. Samuti jääb arusaamatuks ühe transpordiliigi eelistamine teisele. Eriti kui argumendina tahetakse tuua epidemioloogilist olukorda."

Kallas märkis, et viiruse levik on mõlemas riigis vähenemas ning vaktsineerimine edeneb jõudsalt.

"Eesti on välja pakkunud eri lahendusi, kuidas tõestada reisijate ohutust. Laevafirmad on juba kolm kuud nõudnud reisijatelt pardalemineku eeldusena negatiivse testi tõendit. Sujuvat ja turvalist reisimist soodustab ka digitaalse vaktsineerimistõendi kasutusele võtmine," lisas peaminister.

Kallase sõnul ei ole Soome kehtestatud piiriülese liikumise piirangud praeguses olukorras enam proportsionaalsed ja põhjendatud. Eesti hinnangul ei vasta need Euroopa Liidu Nõukogu ühiselt kokkulepitud reisimissoovitustele ega Schengeni piirieeskirjadele. Inimeste vaba liikumine on Euroopa üks aluspõhimõtteid, märkis peaminister.

Kallase sõnul teeb piirangute puhul muret ka see, et Eesti ja Soome häid suhteid seatakse avalikkuses küsimärgi alla ning avaldas suursaadikule lootust, et lahenduseni jõutakse peagi.

Soome pikendas neljapäeval riiki sisenemise piiranguid juuni lõpuni, ent tegi pendelrändele Eestiga erandi, kui lubas uuest nädalast reisida Soomes töötavatel eestlastel kahe riigi vahet lennukiga.

Ülejäänud piirangud jäid kehtima: nii peab reisija, kelle kodumaal on kahe nädala nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta üle 25, Soome reisimisel jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni. See nõue laieneb ka Eestile, kus nakatumisnäit on reede seisuga 128.