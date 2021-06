Euroopa Komisjoni kinnitusel on nad kutsunud Soomet reisipiiranguid lõpetama

Euroopa Komisjoni esindaja kinnitusel on nad kutsunud Soomet üles lõpetama piiranguid Eestist lähtuvale töörändele ning rõhutanud, et riikidevahelist kokkulepet vaba liikumise tagamiseks peaks järgima kõik liikmesmaad. Samas hoidus ta ütlemast, kas ja millal algatab Komisjon Soome suhtes rikkumismenetluse.

"Me kutsusime Soomet üles lõpetama järk-järgult sisenemiskeeld töörändele arvestades EL-i Nõukogu soovitustes pakutud erandeid. See puudutab eriti Eestit ja Rootsit," ütles Euroopa Komisjoni õigusriigi, justiitsküsimuste ja võrdse kohtlemise kõneisik Christian Wigand reedel ERR-ile.

Ta märkis, et Komisjon on saatis veebruaris Soomele ja veel viiele liikmesriigile kirja, milles kutsus neid üles lõpetama meetmeid, mis ei ole kooskõlas EL-i Nõukogus mullu oktoobris kokku lepitud koordineeritud lähenemisviisiga vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel.

"Need soovitused on äärmiselt selged ja peaksid olema juhiseks igaühele. Riikide rakendatud meetmed peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu seaduste põhiprintsiipidega, nimelt proportsionaalsuse ja mitte-diskrimineerimisega," märkis Wigand.

Küsimusele, millal võiks Euroopa Komisjon, mille pädevuses on jälgida Euroopa Liidu reeglitest kinnipidamist, algatada Soome suhtes rikkumismenetluse, mis lõpp-etapis võiks viia ka Soome trahvimiseni, jättis Wigand vastamata.

"Me jätkame kontakte Soome võimudega," ütles Wigand ning lisas: "Komisjon on jälginud väga tähelepanelikult Soome kehtestatud reisipiiranguid."

Küll aga avaldas ta lootust, et riigid hakkavad pärast Euroopa Liidu digitaalse koroonatõendi regulatsiooni jõustumist, mis kavakohaselt juhtub 1. juulil, rakendama selle sätteid oma siseriiklikus rahvatervise seadusandluses.

Samale viitas sel nädalal ka Soome saatkonna pressinõunik Sanna-Leena Immanen, kes juhtis tähelepanu pere- ja sotsiaalteenuste ministri Krista Kiuru 21. mail öeldule, et tulevikus võidakse hakata piiriületusel arvestama koroonatõendit, mis kinnitab selle omaniku vaktsineeritust, haiguse läbipõdemist või hiljuti antud negatiivset koroonatesti.

Soome lubab praegu Eestist ainult riigi ja ühiskonna toimimiseks vältimatut töörännet ning teatud erigruppide liikumist, teisisõnu on välja valinud enda vaatenurgast vajalikud üksikud grupid. See on seadnud keerulisse olukorda tuhanded Eesti pered, mis ei saa omavahel kohtuda, kuna mõni pereliige on Soomes tööl ning ei saa piirangute tõttu Eestis käia. Samuti võib pikalt Soomes viibinud Eesti residentidel tekkida Soome maksuresidentsus ilma, et nad seda oleksid soovinud.

Soome tegevus on vastuolus Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõttega ja sellele on tähelepanu juhtinud ka Euroopa Komisjon.