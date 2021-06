EMSA: Soome reisipiirangud on kehtestatud läbimõtlematult

Soome kehtestatud reisi- ja töörände piirangud on kunstlikud ning põhjendamatud, ütleb Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) pöördumises välisminister Eva-Maria Liimetsa poole.

Soome pikendas neljapäeval riiki sisenemise piiranguid juuni lõpuni. Küll aga nõustus Soome tegema järgmisest nädalast erandi töörändele Eestiga, mis tähendab, et emmas-kummas riigis tööl käijad ei pea eneseisolatsiooni jääma. Samas aga võivad Soomes töötavad eestlased või Eestis töötavad soomlased reisida alates 7. juunist kahe riigi vahet üksnes lennukiga.

EMSA tõdeb kirjas, et ei mõista Soome otsust. "Me ei suuda aru saada loogikast, kuidas on lennukis võimalik reisijaid paremini hajutada kui laevades, millega põhjendatakse haigestumise riski vähendamist reisiliikluses Eesti ja Soome vahel. Selle loogika kohaselt peaks lennuk olema mahult suurem transpordivahend kui reisiparvlaev. Meie ei ole ühtegi sellist lennukit veel oma silmaga näinud," kirjutab EMSA.

"Meile tundub, et kõnesolevad reisiliikluse ja töörände piirangud on kunstlikud ja läbimõtlematult kehtestatud," lisab ametiühing.

EMSA hinnangul on selle piirangu jätkumisel ohus umbes tuhat Eesti meremeeste töökohta. "Juhul kui Soome valitsuse poolelt jätkatakse, meie hinnangul, arusaamatute ja põhjendamatute piirangutega, soosides vaid ühte transpordiliiki (milles Soome ettevõtjatel on peaaegu monopoolne seisund Tallinna ja Helsingi vahelises reisijate liikluses), on lõplikult ohus ka tuhatkond Eesti meremeeste töökohta," seisab kirjas.

"Kokkuvõtteks palume Eesti välisministeeriumil pöörduda oma Soome kolleegide poole selgituse saamiseks, miks seatakse ohtu nii Eesti kui Soome reisilaevandus ilma selgeid ja avalikkusele mõistatavaid argumente omamata," lisab ametiühing.

EMSA esindab Eestis nii Tallinki kui ka Viking Line'i laevade töötajaid.