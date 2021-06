Soome suursaadik ei usu reisipiirangutest kahju Eesti-Soome suhetele

Soome suursaadik Timo Kantola ütles intervjuus ERR-ile, et Soome võtab koroonaviiruse olukorda väga tõsiselt. Kuigi Soome valitsuse kehtestatud reisipiirangud panevad paljud inimesed keerulisse seisu, ei usu Kantola, et praegune olukord häid Eesti ja Soome suhteid mõjutaks.

Te kohtusite reede hommikul Eesti peaministriga. Kõne all oli reisipiirangud ja ennekõike tööränne. Kas jõudsite üksmeelele?

Üldiselt võiks öelda, et jõudsime. Selge on, et olukord on murettekitav ja ma olen sellega nõus. Eesti peaminister andis teada, et Eesti valitsus ei ole rahul otsustega, mida neljapäeval tehti.

Kas te ise olete nende otsustega rahul?

See on väga keeruline küsimus. Eesti poolele paistab nagu oleks see ainult Eesti ja Soome vaheline küsimus, Soome poolt vaadates on see laiem küsimus, kuidas Soome siseneda ja kuidas reisida välismaal.

Soome lubab töörännet praegu ainult nendele inimestele, keda Soome ise vajab. See on diskrimineeriv teiste suhtes.

Ma ei tea, kas see tõesti nii on, et keda me vajame. Näiteks meil on ehitustel palju eestlasi, nemad on ka väga olulised Soomele. Neid on ka palju Soomes. Ma saan aru, et nende olukord on murettekitav. Et neil ei ole olnud võimalust Eestisse tulla ja perega kohtuda.

Soome ja Eesti laevandusettevõtted kirjutasid neljapäeval ühise väga mureliku kirja, et tuhanded Soome ja Eesti meremehed jäävad tööta, kui suveks vähemalt laevaliiklust ei avata. Seal on kirjas, et asi on Soome valitsuse taga.

See on tõsine küsimus. Tänane olukord on ka minu jaoks keeruline. Loodame, et olukord leeveneb. Ma loodan ka Soome poolelt, et Euroopa Liidus kokku lepitut on võimalik järgida.

1. juulist hakkavad Euroopa Liidus kehtima uued reeglid, väidetavalt Soome ei saa neist enam mööda minna, just piiriületuste ja reisipiirangute suhtes.

Me ootame, et meie ettevalmistatav seadus (Soome valitsus on mitu kuud ettevalmistanud seadust, mille eesmärk on piiriületust reguleerida - toim.) võetaks vastu. Ma oleme ka valmis selleks, et inimesed, kes on kaks korda vaktsineeritud või koroona läbi põdenud, võivad reisida. See on uues seaduses oluline element.

Millal laevad sõitma hakkavad?

Seda ma ei oska öelda. Seadus ei ole veel parlamenti jõudnud. Ma soovin, et nii kiiresti kui võimalik.

Eesti ja Soome suhted on alati head olnud, nüüd on raske periood. Kas teil suursaadikuna on ka raske?

Minu meelest on oluline, et me peame meeles, et meil on sellised ajaloolised sidemed ja need on väga tugevad. Ma ei usu, et see mõjutab meie aastasadu kestnud koostööd.

Mis põhjusel on kehtestatud kord, et ainult lennukiga on võimalik töörände eesmärgil reisida? Miks laevadega ei ole võimalik töörännet praegu lubada?

Ma olen aru saanud, et põhjus on selles, kuidas korraldada see protseduur meie piirivalve poolel. Kui inimesed tulevad ja neil on testimise dokumendid. Kui on väga suur hulk inimesi, nagu laeval ilmselt on, siis on see küsimus, et kuidas seda on võimalik korraldada. Meil on rohkem kogemust, kuidas seda Helsingi Vantaa lennujaamas teha. Seetõttu nüüd otsustati selline väike samm teha, et lennuühenduses on võimalik reisida. Ma kindlasti soovin, et saaks veel leevendada piiranguid.

Kas on lootust, et ka laevadega oleks võimalik töörännet juba varem lubada?

Hetkel on see lahtine küsimus. Meie valitsus vaatab iga kahe nädala tagant, kuidas koroona olukord on ja iga kahe nädala tagant tehakse uued otsused. Hetkel on ettevalmistamisel seadus selle kohta, kuidas tulevikus edasi reisida.

Arvestades seda, et suur hulk inimesi on juba vaktsineeritud või on koroona läbi põdenud, siis kas ei ole võimalik luua mingit kergemat süsteemi, et laevadele vähemalt need inimesed lubada?

See on täpselt see sisu uues seaduses, mis on ettevalmistamisel. Võib-olla olete ka Eestis tähele pannud, et Soomes on selles osas ka palju kriitikat.

Miks on Soomes riiki sisenemise piiriks pandud nakkuskordaja 25, kui mujal Euroopas on see 75?

See on varem tehtud otsus. Ja jätkuvalt on nakkuse olukord sel tasemel, et võtame viiruse olukorda väga tõsiselt ja meie enda nakkuskordaja on üsna madalal tasemel. Aga jätkuvalt on meil Soomes keeruline olukord ka haiglates. Isegi madalal tasemel on see tõsine asi.

Kas Soome võtab koroona olukorda tõsisemalt kui teised riigid?

Ma ei oska öelda. Kõik riigid on otsinud lahendusi, mis toimiks ja mis võiks olla õiged. Hetkel me veel otsime lahendusi. Alles lõpus me näeme, kas õige oli Rootsi, Eesti või Soome valik. Seda on praegu väga raske öelda, millised otsused on õiged olnud.