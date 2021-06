Hiina võimud tahavad Hongkongis juurutada ametlikku riigikeelt

Hongkongis on vaja populariseerida riigi üldkeelt, tugevdada riigikeelt ja rahvuslikku identiteeti, teatas haridusministeerium.

Hiina ametliku keele nimi on putonghua. Putonghua on mandariini keele vorm, mis on ametlik riigikeel. Hongkongis on domineeriv kõnekeel kantoni keel ja ametlik kirjakeel traditsiooniline hiina keel.

Hongkongi akadeemikud nõuavad, et kantoni keel peab säilima linna elanike jaoks emakeelena. Hiina akadeemikud on aga teisel arvamusel. "Riigikeelne haridus võiks olla Hongkongi koolides pidev," ütles Guangzhou professor Guo Xi.

Kantoni keeles on mõned diktsioonid, mis mandariini keeles puuduvad. Samuti on lauseehitus erinev.

Kommunistlik partei lihtsustas 1956. aastal traditsioonilist kirjakeelt. Muutust ei tehtud aga Hongkongis. Hongkongi elanikud kasutavad jätkuvalt traditsioonilisi kirjamärke.