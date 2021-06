Harri Tiido: Hiina Kommunistlik Partei kui galaktiline suunamudija

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all peagi saja-aastaseks saav Hiina Kommunistlik Partei. Hiina kompartei ja selle liidri Xi Jinpingi pürgimusi võib nimetada galaktilise suunamudija rolli poole liikumiseks.

Sel suvel tähistab Hiina Kommunistlik Partei sajandat sünnipäeva. Sellisel puhul oleks piirdumine pelgalt pidustustega sündmuse raiskamine. Seetõttu on partei liider Xi Jinping võtnud kasutada seda oma võimutäiuse betoneerimiseks.

Kuna ükski olevik ei ole tõeline ilma piisavalt kaaluka minevikuta, siis on Xi viimasel ajal kindlustanud enese seisundit ka Hiina kompartei ajaloo kõige pädevama tõlgendajana. Selline staatus peaks andma kaalu tema Suure Juhi rollile karjatamaks parteid eelmise Suure Juhi, esimees Mao poolt markeeritud, helgesse tulevikku viival rajal.

Xi Mao kõrval

Et keegi teda selles tähtsas töös ei segaks, on Xi karmistanud meetmeid teisitimõtlejate väljajuurimiseks haritlaste hulgas ning ka suurettevõtjate seas. Viimased on nimelt Hiinas omandanud varanduse ja kaalu, mis võib partei kursi elluviimisele hakata kahju tegema.

Xi ise on lasknud end tagasihoidlikult seada partei panteonis Suure Tüürimehe Mao kõrvale. Et väärikas seltskonnas olla, on Xi lasknud hiljuti avaldatud "Hiina Kommunistliku Partei lühiajaloos" esimees Mao tegevuse kultuurirevolutsiooni aastail ilusti lühendada nii, et mingist ülekohtust seal juttu ei ole. Ja sajandi pikkune ajalugu on lühendatud vormis kaante vahele jõudnud nõnda, et kolmandiku raamatust võtab enese alla Xi Jinpingi tegevus Hiina eripäraga uue ajastu sotsialismi peenhäälestusel viimase üheksa aasta vältel.

Kui ajaloos kaugemale tagasi minna, siis sealgi tuleb õige suhtumine paika panna, leiab Hiina kompartei. Xi Jinping on nimelt kolmandal sajandil enne meie aega valitsenud Hiina esimese imperaatori Qin Shi Huangi fänn. Imperaatorit olevat ülistanud ka Mao Zedong. Kahe suure juhi nõrkus tolle imperaatori vastu on ilmselt laiemalt teada.

Igal juhul, kui müügiplatvormi Meituan miljardärist juht Wang Xing avaldas kompanii netiküljel luuletuse pealkirjaga "Põletades raamatuid ja mattes kirjutajaid", milles kirjeldas tolle imperaatori julma valitsemist, siis paar päeva hiljem langes kompanii aktsiate hind Hongkongi börsil ligi kümnendiku võrra.

Nimelt ei kaitse Hiinas ettevõtjaid ka nende rikkus, sest sidemed riigiga on väga tihedad. Firmades nagu Alibaba, Tencent ja Meituan on juhtkonna tasandil sisse viidud partei rakukesed, kuna partei arvates võivad and rikkusest tulenevalt hakata konkureerima õige ideoloogiaga.

Seda eriti juhul, kui neil on mõne esimees Xi jaoks ebameeldiva fraktsiooni toetus. Puhastusi on läbi viidud ka armees, kust on kõrvaldatud mitmeid kõrgeid ohvitsere.

Hiina kompartei on seega kinnistamas nii enese juhtrolli riigi ja rahva suunamudijana kui ka oma liidri Xi Jinpingi staatust nüüdseks konkreetse lõputa liidrirollis. Kui varem arvati, et Hiina püüab olla nii-öelda kolmanda maailma liider, siis praegu näikse ambitsioonid olevat juba kõrgemad.

Keegi on teraselt märkinud, et Peking püüdleb galaktilise liidrirolli suunas, sest Hiina on teadupärast ka kiirelt arenev kosmoseriik. Kui need trendid kokku panna, siis võibki Hiina kompartei ja selle liidri pürgimusi nimetada galaktilise suunamudija rolli poole liikumiseks.

Uus strateegia

Omaette teema on Xi Jinpingi uus strateegia, mis tugineb niinimetatud "kaksikringluse" kontseptsioonile. See on tegelikult väärt pikemat käsitlust, kuid siin vaid lühidalt.

Arvatakse, et eesmärk võib olla ei rohkem ega vähem kui maailma majanduskorra muutmine. See oleks omakorda aluseks ka ideoloogilisele muutusele. Selle asemel, et opereerida ühte majandust, mis on maailmaga seotud kaubanduse ja investeeringute kaudu, on Hiina arendamas end nii-öelda kaheharuliseks majandusjõuks.

Üks osa sellest jääks ühendusse ülejäänud maailmaga, teine ja kasvav ning tähtsam oleks aga siseringlusel põhinev majandus. See tähendaks sisenõudlust, sisekapitali ja sisemist ideede ringlust. Eesmärk on muuta Hiina muust maailmast sõltumatumaks.

Nagu kõik mitte eriti demokraatlikud riigid, püüab ka Hiina kaitsta end võimalike negatiivsete väliste muudatuste või piirangute eest. Tulenevalt majanduse ja elanikkonna suurusest ongi eesmärgiks võetud ühelt poolt ise hakkama saada, kuid teisalt konverteerida välised majandussuhted poliitiliseks kapitaliks.

"Kui see trend terminitesse taguda, siis oleks tegemist internatsionaliseerumisega samaaegselt partei võimu säilitamisega."

Omalaadne "kaksikringlus" on käimas ka riigi eliidi kujundamisel. Ühelt poolt oleks poliitiline eliit, mis on nii-öelda sissepoole vaatav ja väga Hiina-keskse mõttemaailmaga. Teisalt aga oleks ka väljapoole orienteeritud professionaalne eliit, kes toimib globaalselt ja omab sidemeid globaalselt. Või kui see trend terminitesse taguda, siis oleks tegemist internatsionaliseerumisega samaaegselt partei võimu säilitamisega.

Selleks, et globaalselt uus roll võtta, on Pekingil vaja veel üht-teist. Tänapäeva geopoliitilise konkurentsi kohta öeldakse, et tähtis on mitte ainult globaalsete reeglite jõustamine, vaid ka see, kes neid reegleid kirjutab.

Seetõttu pöörab Hiina suurt tähelepanu erinevate kõrgete rahvusvaheliste ametite täitmisele hiinlastega. Juba on, või on olnud, hiinlasest juht mitmetes rahvusvahelistes erialaorganisatsioonides. Lisaks püüavad Hiina firmad määrata ka tehnoloogia tulevikku. Näiteks palju kära põhjustanud Huaweil on üle saja tuhande patendi ja firma osaleb aktiivselt uute standardite kujundamisel.

Hiina juhtkond ei ole sõnastanud oma visiooni uuest ilmakorrast, kuid selle kujundamine on prioriteet, millega tegelevad lisaks poliitikutele ka poliitikateadlased, muiduteadlased ja filosoofid.

Siht ei pruugi olla Hiina valitsejaroll, piisaks ehk ka Lääne mõju minimiseerimisest ja suure osa maailma muutumisest Hiina mõjusfääriks. Eespool öeldu põhjendab ka paljude lääneriikide kasvavalt kriitilist ja tõrjuvat suhtumist Hiina arengusse, tegevusse ja eesmärkidesse.

