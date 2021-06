Tallink: ministeerium blokeeris vaktsineerimist

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene teatas, et pöördus kuu aega tagasi sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga pakkuda Tallinki süstiklaevadel Star ja Megastar maikuu ja juunikuu kolmel nädalavahetusel Eesti ja Soome vahel reisivatele pendelränduritele võimalust ennast laevareisil koroonaviiruse vastu vaktsineerida. Sotsiaalministeeriumi vaktsineerimise töörühma juht Marek Seeri sõnul ei saaks vaktsineerimist vaid Tallinki laevadel korraldada ning hetkel on ka tarneraskusi.

Eelnevalt oli ettevõtmise võimalusi ja eeldusi arutatud erameditsiinikeskusega Confido ning koos jõutud arusaamisele, et pakutav projekt on laevadel teostatav ja vastaks kõigile nõuetele, kui vaktsineerimise läbiviijaks on tervishoiuasutus ja kvalifitseeritud tervishoiutöötajad. Projekti läbiviimiseks oli aga vajalik riigi nõusolek ning vajalike vaktsiinide eraldamine riiklikust vaktsiinivarust, teatas Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.



Ettepaneku kohaselt oleks projekti raames vaktsineerimisvõimaluse saanud kolmel-neljal nädalavahetusel kokku ligikaudu 4300 Eesti inimest. Tallink oli kommunikatsioonijuhi kinnitusel omalt poolt valmis looma mõlemale laevale kaheks päevas nädalas vastavad tingimused ning välja töötama kellaajalise eelbroneerimise süsteemi konkreetsetele väljumistele, Confido oli valmis tagama tervishoiutöötajad ja vaktsineerimise läbiviimise.

"Tallinki eesmärgiks oli luua töörändes osalejatele võimalikult sihistatud ja mugav võimalus vaktsineerimiseks ja seeläbi Eesti vaktsineerimisprogrammi kiirendamisele kaasa aitamine," seisis teates.



Katri Link rääkis, et esmalt tegi Tallink ettepaneku viia läbi vaktsineerimine kahedoosilise vaktsiiniga, kuid mai keskpaiku, ametkondade enda ettepanekul, muudeti ettepanekut ja liiguti edasi ühedoosilise Jannseni vaktsiini plaaniga.



"Tänaseks on läbirääkimised Eesti riigi ametnikega aga jõudnud suluseisu, hoolimata sellest, et projekti elluviimisele on toetust avaldanud mitmed kõrged riigiametnikud ning antud ettepanek on olnud arutlusel viimased kuu aega kõigis vaktsineerimisprogrammiga lähemalt või kaugemalt seotud ametkondades ja ametiasutustes," lisas Link.

Ametlikuks põhjuseks projektist keeldumiseks on Linki sõnul ministeerium toonid, et vaktsiine ei ole piisavas koguses. Viimases, veel 2. juunil, saadud vastuses kõrgelt riigiametnikult seisis Linki vahendusel: "Kui midagi muutub, siis saab teistsuguseid otsuseid teha, kuid kui vaktsiini ei ole, siis ei ole ka midagi süstida."

Nõgene: sotsiaalministeerium ei tähtsusta töörändurite vaktsineerimist

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et sotsiaalministeeriumi tippjuhtkond ei pidanud vajalikuks prioritiseerida pendelränduritele vaktsineerimise võimaluse loomist, aitamaks kaasa erinevate ministrite, suursaadikute ja teiste valdkondade tippametnike tugevatele jõupingutustele kümneid tuhandeid peresid lahus hoidva Eesti-Soome piiri taasavamisele töörändeks.

"On üheselt selge, et iga päriselt kaasa aitav meede oli ja on sel teel oluline. Tallink tegi ettepaneku 4.mail ning tahte olemasolul oleks saanud teha valikuid, kuhu saata ühedoosilist vaktsiini ning kuhu kahedoosilist vaktsiini. Sealjuures ka käesoleva nädala alguses oli Eesti riigis tuhandeid doose süstimata Jannsen vaktsiini," kommenteeris Nõgene.



Katri Linki sõnul Tallink antud tegevuse eest mingit tasu ei küsinud. "Pigem seisnes ettevõtte huvi selles, et töörändurid saaks võimalikult lihtsalt ja oma kodusoleku aega kulutamata vaktsineeritud ning antud tegevus annaks Soome valitsusele täiendavat kindlustunnet ning stiimuli pendelrände taastamiseks Eesti ja Soome vahel. Ettepaneku ja tegevuse ajastus oli väga oluline, kuna oli planeeritud aega, mil Soome valitsus oli kohe-kohe võtmas vastu uusi otsuseid reisipiirangute pikendamise või leevendamise osas mai keskpaigas," selgitas Link.



18. mail ametnikele saadetud pöördumises kirjutas Paavo Nõgene: "Me peame näitama initsiatiivi, et meil on tõesti soov ja huvi kasvõi vaktsineerimistunnistusega see piir töörändeks lahti saada. Sadamas vaktsineerimine ei ole lahendus – enamus liiguvad sõiduautodega, lahendus on sihtgrupp tabada laeval. Nende inimeste silmis näitab see ka hoolivust ja riigi innovaatilisust. Lisaks saaks nii ära vaktsineerida ka veel vaktsineerimata olevad Eesti kodanikest rekkajuhid."

Marek Seer: vaktsineerimist ei saa korraldada vaid Tallinki pardal

Koroonavaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul on Tallinki pakkumist vaktsineerida laevadel vaktsineerimise töörühmas kaalutud ning terviseamet on tervishoiuteenuse osutajaga sellel teemal ka suhelnud. "Mõttel on jumet ja me ei välista seda tulevikus," sõnas Seer.

"Samas ei saa me eelistada ühte laevakompaniid ning kuidagi ei oleks võimalik vaktsineerimist korraldada vaid Tallinki pardal. Seetõttu tuleks kõne alla vaktsineerimise korraldamine sadamas," märkis ta.

"Teiseks oleme täna veel olukorras, kus nõudlus vaktsiinide järele on suurem, kui pakkuda suudame," jätkas Seer.

Seer rääkis, er kuna eesmärk on kiiresti võimalikult suur osa elanikkonnast vaktsineerida, siis on lisaks eakatele ja riskirühma inimestele prioriteediks vaktsineerimiskeskused, kus on võimalik kaitsesüste teha suurele hulgale inimestele lühikese aja jooksul.

"Sadamates/laevadel liigub praegu töörände peatamise tõttu vähe inimesi. Töörändajatele sobiks ühedoosiline Jansseni vaktsiin, mida aga sellel ja järgmisel nädalal tootjapoolsete tarneraskuste tõttu üldse Eestisse ei saabu ja olemasolevad doosid on juba broneeringutega kaetud," rääkis Seer.

Seeri sõnul saab vaktsineerimine sadamates või laevadel ja lennujaamas kõne alla tulla siis, kui vaktsiinitarned suurenevad. "Ilmselt oleks see mõeldav kõige varem juuli alguses. Seda oleme Paavo Nõgesele ka selgitanud," rõhutas Seer.