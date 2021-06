Estonia juurdeehitus võib riigikogus siiski toetust leida

Ehkki Tallinna linn on öelnud, et Estonia juurdeehitust nad Tammsaare parki ei luba, võib see riiklikult oluliste kultuuriobjektide nimekirja ikkagi jõuda. Mitu kultuurikomisjoni liiget loodab, et aastate jooksul jõuavad osapooled kokkuleppele.

Maikuus esimese lugemise läbinud riiklikult oluliste kultuuriobjektide nimekirjas on neljandal kohal Estonia praeguse hoone juurdeehitus. Tallinna linn on kindlalt välja öeldnud, et enda maal – Tammsaare pargis nad seda juurdeehitust näha ei taha.

Kultuurikomisjoni liige, sotsiaaldemokraat Eduard Odinets ütles, et valikuvõimalusi komisjonil iseenesest on.

"Üks valik on võtta see objekt üldse nimekirjast maha, aga sellisel juhul Estonia kompleksi ruumiprobleemid jäävad ilmselt veel pikaks lahendamata. Teine variant on jätta ta nimekirja sellisena, nagu ta hetkel kirjas on, mis võib tähendada, et seda objekti ei pruugi tulla," selgitas Odients ning lisas, et võimalik on ka nimekirja sõnastust muuta ehk senise hoone juurdeehitus asendada Estonia uue hoonega.

"Aga sellisel juhul võib see maksumus kujuneda umbes kaks korda suuremaks kui kogu summa, mida me oleme kõikide objektide peale mõelnud," ütles Odients.

Seda, et Estoniale uue hoone lubamine on liialt kallis, rõhutasid kõik rahvusringhäälinguga vestelnud komisjoniliikmed. Keskerakonna saadik Marko Šorin tuletas meelde, et kui kultuurikomisjon ideid kogus, esitati neile arutamiseks ka Estonia uue maja projekt.

"Kui väga punktuaalselt jälgida kogu protsessi, siis saab öelda, et selline projekt, mis hõlmaks endas uue maja ehitamist, on laua pealt juba eelmise aasta lõpuga maha võetud," ütles Šorin.

EKRE saadik Moonika Helme imestas, miks tuli Tallinna linn oma vastuseisuga välja nüüd, pisut enne nimekirja lõpphääletust. "See protsess on kestnud ju väga pikka aega, see ei ole midagi sellist, et keegi on kusagil mustas kastis midagi salaja otsustanud," ütles Helme, kelle sõnul peab lähtuma ka asjaosaliste endi soovist. "See [juurdeehitus - toim] on tegelikult asi, mida rahvusooper ise kõige rohkem soovib."

Teist varianti ehk Estonia nimekirjast väljavõtmist toetab Isamaa saadik Üllar Saaremäe. Ta usub, et rahvusooper vajab kahtlemata ruumi juurde, kuid tõdeb, et juurdeehituse vastaseid on palju.

"Minu ettepanek oleks kindlasti midagi asemele panna. Ja see midagi oleks filmilinnak," sõnas Saaremäe.

Ta tuletas meelde, et kui komisjon nimekirja kokku pani, hääletasid mõlemad Isamaa saadikud just filmilinnaku poolt. Marko Šorin aga märkis, et praegune nimekiri sai paika põhjaliku töö tulemusel ja seda muuta poleks õige.

"See ei ole soliidne," ütles Šorin. "See protsess on käinud läbi mitme etapi, avalikkus on saanud seda jälgida ja kritiseerida. See ei oleks nagu päris see."

Šorin usub, et komisjon saadab kultuuriobjektide nimekirja lõpphääletusele praegusel kujul ehk koos Estonia juurdeehitusega.

"Õnneks on selle projekti elluviimisega aega, sest Estonia juurdeehitus oli väljavalitud neljast objektist viimane. Ja minu isiklik lootus on küll see, et kultuuri armastav rahvas, nagu me oleme, me selle kompromissi leiame," sõnas Šorin.

Ka Moonika Helme leiab, et parlament ei tohiks end Tallinna linna praegusest vastuseisust heidutada lasta.

"Viieteist aasta pärast on meil riigis vahetunud mitu valitsust, meil on linnas vahetunud mitu valitsust ja mis puutub igasugustesse ametitesse, siis ametid täidavad seadust," sõnas Helme. "Muinsuskaitseamet otsib lahendusi, mitte ei hakka ütlema, et meie seda ei aktsepteeri, mis parlament on ette näinud."

Reformierakondlane Heidy Purga märkis, et kõiki muudatusettepanekuid arutab kultuurikomisjon esmaspäeval.

Siiski leiab ka tema, et kõik asjaosalised võiksid kokkulepet otsida. Ta tuletab meelde, et kui parlament paneb kokku riiklikult oluliste kultuuriobjektide nimekirja, siis edasi tegeleb sellega kultuurkapital. Ja nagu Šorin ja Helme, leiab ka Purga, et kokkuleppe leidmisega pole nii kiiret, seda võib otsida ka pärast riigikogu otsust.

Ta selgitas, et tulevikus võib riigikogu nimekirja ka muuta. "Kui see protseduur jõuab nii kaugele, et tõesti leitakse millegi pärast, et see juurdeehitus ei sobi, kui sellega on nii palju eriarvamusi, et ei suudeta kokkuleppele jõuda, siis nagu Aadu Must on öelnud, et siis see maja võib jääda ka tegemata." sõnas Purga.

"Kui see otsus ekspertide poolt tuleb kultuurkomisjonile, siis me peame leidma kas uue objekti või jätma selle nimekirja ühe võrra väiksemaks."