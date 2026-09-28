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ERR Kiievis: Venemaa ründab Ukrainas asuvaid andmekeskusi

Välismaa
Ajakirjanik Anton Aleksejev Kiievis.
Ajakirjanik Anton Aleksejev Kiievis. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Kiiev on iga päev Venemaa rünnakute sihtmärgiks. Pühapäeva õhtul ja esmaspäeva öösel sai surma kaks ning vigastada kaheksa inimest. Kohalikud ütlevad, et on selle kõigega juba harjunud.

Venemaal on nüüd Kiievis uued sihtmärgid: andmekeskused. Seetõttu ei ole linnas vahepeal interneti. Ka mõned telekanalid jäid korraks eetrist ilma.

"Praegu on natuke raske, sest õhuhäired on pidevalt ja kogu aeg lendab midagi. Nii täna öösel kui ka praegu hommikul. Kõik tuleb meie rajooni, meie lähedale. Nii et päris raske on," sõnas Kiievi kesklinnast veidi kaugemal elav Larissa.

Kui varem kasutas Venemaa rünnakuteks "Shaheed" droone, siis nüüd kasutatakse üha rohkem reaktiivdroone "Geran", mida ukrainlastel on märksa raskem alla tulistada. Üks neist tabas ka lähedal asuvat kooli.

"Issand jumal, midagi lendab ja siis plahvatus, aga mitte selline, et aknad oleksid sisse lennanud. See lihtsalt kuidagi kukkus maha. Vaatasin, et issand jumal, põleb! Ma jooksin kohe minema. Nägin seda kõike oma silmaga," lausus Valentina.

Kannatada saanud kooli uksel võtsid "Aktuaalse kaamera" võttetiimi vastu hein, kõrvitsad ja koolidirektor.

"Lapsed korraldasid sellise sügisese ürituse. Olid kõrvitsad, lapsed värvisid neid. Vaadake, kui kenasti meil kõik siin tehtud oli. Kahjuks on nüüd kõik purustatud," lausus direktor Irina Denissenko.

Sündmuskohale saabunud õpilastes tekitab oma kooli sellisena nägemine vastakaid tundeid.

"Natuke kahju on. Mul jäävad ära kehaline kasvatus ja teised tunnid: minu lemmik algebra ja inglise keel. Aga väga kahju ka ei ole. Kõige tähtsam on see, et keegi viga ei saanud," sõnas Artjom.

"See on korraga lahe ja halb. Halb on see, et keegi oleks võinud hukkuda või vigastada saada. Hea on aga see, et kooli ei pea nüüd minema," ütles õpilane Julian.

Julian rõõmustab siiski asjata, hoiatas koolidirektor.

"Kõik algklasside õpilased jätkavad kontaktõppes. Lihtsalt mõneks päevaks lähevad nad naaberkoolidesse," sõnas Denissenko.

Paljud kohalikud elanikud suhtuvad toimuvasse filosoofiliselt.

"Üldiselt ei tunne ma end just eriti mugavalt, kogu aeg on mingi pinge. Aga teisest küljest harjub inimene kõigega, isegi selliste oludega," lausus Mihhailo.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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