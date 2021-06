Euroopa riikides kehtivad vaktsineeritutele riiki saabudes erinevad nõuded

Üks vaktsiinisüst pole Euroopas mingi näitaja, kui just tegu pole Jansseni vaktsiiniga. Aga isegi kui teisest Pfizeri süstist on möödas nädal ja ravimifirma kinnitusel on teil täisvaktsineeritus, siis Euroopa seda ei usu. Näiteks Island peab inimest vaktsineerituks alles siis, kui teisest süstist on möödas 16 päeva.

Esimestena vaktsineeritud Eesti meedikutel tasub teada, et Euroopa silmis on nende vaktsiin juba kehtivust kaotamas, sest Euroopas kehtib vaktsiinipass kõigest 180 päeva.

Välisministeeriumi asekantsleri Märt Volmeri sõnul kaitseb iga riik rahvatervist nii, nagu ise oskab ja nii kehtivadki riigi vaktsineeritutele eri nõuded.

"Kas me tahame, et Brüsselis otsustataks, millised on Eesti koroonapiirangud? Tegelikult ei taha. Me oleme tahtnud, et neid otsuseid tehtaks Eestis. Niimoodi on ka kogu Euroopas olnud, et me ei ole tahtnud anda seda pädevust Euroopa Liidule terviseteemadel," lausus Volmer.

Sellegipoolest käivad praegu Brüsselis läbirääkimised, et alates juulist, kui peaks käivituma üleeuroopaline koroonapass, kehtiksid Euroopas ühtsed reeglid. See on ka Eesti seisukoht.

"Kõik lõunapoolsed riigid, kus on väga suur turismitööstus ja kus eurooplased suvel tahavad käia, nemad kindlasti on liberaalsema lähenemise poolt, et oleks ühtsed reeglid, inimesed saaksid liikuma. Ja need riigid, kus turismitööstus on vähem oluline, nemad pigem on tagasihoidlikumad," ütles Volmer.

Riigid muudavad oma nõudeid suisa üleöö, nii näiteks otsustas sel nädalal Montenegro, et enam ei piisa, kui teisest vaktsiinisüstist on möödas nädal. Nüüd loetakse vaktsineerituks neid, kes said teise doosi 14 päeva tagasi.

"Nii riigid kui lennufirmad johtuvalt riikide muudatustest muudavad seda üldjuhul iga paari nädala tagant. Oleme täheldanud sellist seaduspärasust, et igal neljapäeval ja reedel vaadatakse neid reegleid üle," märkis Germalo Reiside projektijuht Piret Mayer.

Nii pidi reisikorraldaja Germalo Reisid palkama eraldi inimese, kes hoiaks kiiresti muutuvatel nõuetel silma peal.

Kuigi rändama minek nõuab korralikku kodutööd, on reisikorraldaja sõnul võõrsile minekuks praegu väga hea aeg. Muidu turistidest tulvil vaatamisväärsuste juures on eestlaste grupp pea ainus, sest massiturism pole taastunud.