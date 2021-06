Soome asus väljastama EL-i vaktsiinisertifikaate

Soome ajakohastas riigi vaktsineerimissertifikaati, et see vastaks Euroopa Liidus väljaantavatele sertifikaatidele.

EL-i vaktsineerimissertifikaadid on Soome elanikele alates teisipäevast kättesaadavad terviseportaali Omakanta kaudu, teatas Yle.

Tervishoiuministeeriumi teatel võib vaktsineerimise tegelike kuupäevade ja teabe kättesaadavus Omakanta süsteemis siiski vahel viibida. Ministeerium teatas, et teave vaktsineerimise kohta ilmub süsteemis hiljemalt viis päeva pärast vaktsiini manustamist.

Sertifikaadid on kõigile elanikele tasuta. Need on saadaval soome, rootsi ja inglise keeles.

Ministeerium hoiatas siiski, et piiriülesed reisijad peavad kontrollima, millised on sihtriigi sisenemise nõuded. Samuti võivad laevafirmadel ja lennuettevõtjatel olla omad reisieeskirjad.