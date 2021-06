Liimets: oleme Soome töörände taastamiseks teinud omalt poolt kõik

Välisminister Eva-Maria Liimetsa sõnul on Eesti teinud ära enam-vähem kõik, et selgitada Soomele tavapärase töörände taastamise vajadust. Seni pole sel aga tulemusi olnud.

Eesti valitsus on teinud viimase nädala jooksul üsna mitu tähelepanuväärset sammu protsestimaks Eesti kodanike ebavõrdse kohtlemise vastu Soome võimude poolt. Näiteks kutsus peaminister Kaja Kallas välja Soome suursaadiku eelmisel reedel. Kas teile ei tundu, et avalikku kriitikat oleks võinud teha juba varem? Kahepoolsete töörühmade kokkusaamisest pole siiani väga palju kasu olnud. Kas oleks pidanud kõrgemal tasemel näpuga viibutama juba varem?

Eesti on tõepoolest olnud mures, kuna Soome ei ole võtnud üle soovitusi, mille järgi oleks tööränne kahe riigi vahel taastatud olenemata sellest, et meie piirkonnas on viiruse levik langenud. Oleme teinud mitu ettepanekut, kuidas usalduslikku reisimist taastada ning olnud ootel, et Soome võtaks maha jaanuaris seatud piirangud.

Juba aprilli lõpus oli näha, et Eesti nakatumisnäitajad kukuvad väga kiiresti ja senised viiruse leviku takistamise argumendid lihtsalt ei päde. Täna on 8. juuni ja me endiselt ei tea, millal piir avatakse. Kas jaanipäevaks saavad need inimesed, kes on Soomes tööl, vabalt koju tulla?

Eesti poolt oleme teinud pingutusi, et tööränne võimalikult kiiresti taastatakse. Omalt poolt oleme tõesti olnud mures, et Soome ei ole neid otsuseid teinud, kuigi tõepoolest on kordajad kiiresti langenud. Samuti on Euroopa Liit liikmesriikidele teinud soovituse, et tööränne oleks liikmesriikidele tagatud.

Seetõttu väga loodame, et Soome võtab arvesse meie poolt tehtud argumente ja pingutusi, et Eestist minevad reisijad saaksid siseneda Soome, kui ette näidata negatiivne test, vaktsineerimispass või tõend selle kohta, et nad on viirust hiljuti põdenud ega avalda nakkusohtu.

Mis on see arv, mille puhul nad võtavad piirangud maha?

Meie teada on see arv 25, kui Soome aktsepteerib inimeste vaba liikumist. Praegune kordaja 25 tundub väga väike, kuid kui me meenutame eelmist suve, siis oli kõikidel liikmesriikidel see kordaja alla 25.

Kas see arv 25 on nii tavapärase reisimise kui pendelrände puhul sama?

Hetkel meil ei ole informatsiooni, kas Soome aktsepteeriks mõnda teist piirmäära, mis võiks olla 75 või mõni teine number. Kuna tööränne on erandina reglementeeritud ilma konkreetse piirmäärata, ei olegi seetõttu koefitsient hetkel niivõrd aktuaalne, kuivõrd meie jaoks on tähtis see, et Soome töörände erisust arvestaks ning reisipiiranguid leevendaks.

Kuidas Soome välisministeeriumi diplomaadid, siinse suursaatkonna diplomaadid on reageerinud meie suursaadiku Sven Sakkovi esmaspäeval ERR-ile öeldud sõnadele, et Eesti-Soome töörändeolukord on vale, ebaõiglane ja traagiline. Sääraseid sõnu pole suursaadikud kahe riigi vahelistes suhetes kunagi kasutanud.

Kindlasti on Eesti poolele teinud muret see, et me ei ole suutnud aidata oma inimestel, kes Soomes töötavad, seda olukorda lahendada. Inimesed peavad tegema valiku selle vahel, kas nad teevad tööd või veedavad aega oma peredega. Oleme olukorras, kus me soovime Soome kolleegidele selgelt märku anda, et olukord teeb meile muret ja loodame, et nad mõistavad lõpuks meid ning aitavad kaasa tekkinud olukorra lahendamisele.

Olete oma Soome kolleegiga ka viimastel päevadel telefoni teel rääkinud või kokku saanud?

Ma olen oma Soome kolleegiga sel teemal mitmeid kordi suhelnud. Viimati kohtusime näost näkku Lissabonis ning arutasime seda küsimust, kuidas seda oleks võimalik lahendada. Arutame küsimust iga kahe nädala tagant, et oleksime arengutega kursis. Olen teda kogu aeg ka informeerinud sellest, kuidas Eestis on nakkusnäitajad langustrendis ja olukord paraneb. Selles osas on meil olnud tihe kontakt, kuid ka see tõepoolest ei ole aidanud loodetud eesmärgini.

Te kindlasti olete analüüsinud välisministeeriumis ka Soome valitsuse otsust lubada pendelrännet lennukiga. Kas see otsus sündis seepärast, et vältida Euroopa Komisjoni rikkumismenetluse alla sattumist? Kas formaalselt saab öelda, et piir on avatud?

Meid tõepoolest kummastas see otsus, et miks ühed liiklusvahendid on eelistatud teistele liiklusvahenditele, samal ajal kui Eesti laevafirmad on loonud ka tingimusi laevade testimiseks, mis aitaks kaasa sellele, et Soome reisijad oleksid testitud ja saaksid kinnitada, et nad ei ole nakkusohtlikud. Soome pool on meile selgitanud, et sellise otsuse langetasid nad seetõttu, et sadamad pole veel valmis rohkearvulised reisimiseks.

Soome valitsus on öelnud, et piir jääb kinni vähemalt 20. juunini. Kas te olete mõelnud, kas Eestil on üldse võimalik astuda mingeid samme, kui töörännet ikkagi ei lubata ka pärast 20. juunit?

Eesti poolelt ma arvan, et me oleme teinud ära enam-vähem kõik, mida me teha saame. Oleme selgitanud Soome poolele seda olukorda ja pakkunud välja usaldusmeetmeid, mis tõepoolest annaksid Soome poolele kinnitust, et kui nad leevendavad töörändega seotud inimestele reisipiirangud, ei suurene viiruse levik Soomes. Edasi on see tõepoolest ainult Soome valitsuse otsus. Saame loota, et see otsus tuleb mõistev ning töörändepiirangud leevendatakse.

Kuidas olete rahul Eesti välisministeeriumi pingutustega ja teie enda pingutustega, et see suur murekoht Eesti kodanike jaoks ära lahendada?

Oleme tõepoolest pingutanud ja töötanud nende seisukohtade selgitamisel ja olen ka varem seda avalikult tutvustanud, et Eesti ja Soome on võtnud väga erineva lähenemise viirusega hakkama saamisel. Eesti on üritanud jätta ühiskonna avatutuks kogu selle viirustsükli ajal. Soome on seevastu valinud väga konservatiivse tee. Seda me oleme ka näinud, et nakatunute ja surmade arvud on olnud oluliselt väiksemad kui Eestis.

Selles kontekstis oleme andnud endast parima, et veenda neid töörännet avama, kuid Soome on jäänud väga selgelt oma konservatiivse lähenemiste juurde, kus on seatud rahvatervis kõige tähtsamaks. Tõepoolest, me ei ole suutnud neid veenda selles, et töörändepiirangute leevendamine ei mõjuks Soomes nakatumiskordajatele negatiivselt.

Kuidas teil läheb Keskerakonda astumisega. Kas mõtlete veel?

See on tõepoolest lähiajal kavas, aga mõtlen ikka igapäevaselt oma välispoliitilisele ülesandele ja töökohustuste täitmisele.

Millal on see kavas?

Lähipäevadel.