Soome välisminister ERR-ile: kindlat ajaraami töörände taastamise osas anda ei saa

Millisel positsioonil on Soome Eesti-Soome pendelrände taastamise suhtes?

Töörände taastamine Eesti ja Soome vahel on oluline mõlemale riigile. Oleme teadlikud, kui palju töötajaid praeguse olukorra tõttu kannatab ning lisaks mõjutab see negatiivseilt ka nende perekondi.

Soome valitsus on esitanud kava piirangute ohutuks kaotamiseks ja see puudutab ka piiriületamist. Sealsed sammud on aga praeguse epidemioloogilise olukorra taga kinni. Piiriületamisel hinnatakse riske lähtuvalt sihtkohariigi ja Soome nakatumisnäitaja omavahelisest võrdlusest, lisaks võtame hinnangus arvesse ka kahe riigi vahelist reisijate hulka ning meie ressursse ja võimekust piiripunktides.

Kehtib põhimõte, et tööränne tuleb võimalikult kiiresti taastada, kuid reisimine ei tohi kaasa tuua tarbetuid riske viiruse leviku olukorrale.

Kas Soome valitsus on endiselt seisukohal, et töörände taastamine toob endaga kaasa rohkem kahju kui kasu?

Soome valitsus langetab oma otsuseid tulenevalt epidemioloogilise olukorra hinnangutest. Valitsus töötab epideemia kontrolli alla saamise, oma kodanike tervise kaitsemise ja tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisega.

Oleme viimase aasta jooksul näinud, et olukord võib väga kiiresti muutuda ning seega kõik edasised sammud peavad olema ettevaatlikud. Me tegeleme järk-järgult oma ühiskonna ja piiride taasavamisega ning loodame, et oleme varsti lähemal normaalse olukorra taastumisele.

Millised on need vastuargumendid töörände ja üleüldise reisimise taastamise osas?

Valitsuse plaani järgi on kavas järk-järgult reisimist avada, tööränne on esikohal ja sellele järgneb üleüldine reisimine puhkuse eesmärgil. Sihiks on reisimine võimalikult ruttu avada, ilma, et tekiks täiendavaid riske epidemioloogilisele olukorrale.

Miks on tööränne lubatud üksnes lennukitega, mitte laevadega?

Arvestades praegust epidemioloogilist olukorda ja eeldatavat reisijate hulka, on lennukiga reisides paremini võimalik tagada ohutut riiki sisenemist. Sellegipoolest pingutame selle nimel, et lubada rohkem reisimist ka laevadega ja üle maismaapiiri. Ma loodan, et jõuame varsti selleni.

Soome valitsus kohtub plaani järgi järgmisel kolmapäeval. Mida täpsemalt kohtumisel arutatakse ja kas saab prognoosida mingit kuupäeva, mil ränne saab taastuda?

Valitsus hakkabki arutama võimalikke muutusi piiriületamisel, kuid praegu pole võimalik anda kindlat ajaraami, mil olukord normaliseerub. Loodame, et see juhtub peatselt. Eesti ja Soome majandused on omavahel tugevalt seotud, meil on üle Soome lahe palju perekondlikke ja sõprussuhteid.

Loodame Soome poolt, et saame vana olukorra juurde tagasi tulla kohe, kui epidemioloogiline olukord seda lubab. Meie riikide vaheline sõprus peab seejuures jääma tugevaks.