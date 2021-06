Otse reedel kell 10 | Konverents: kas juristide tase on kriitiliselt kehv?

Konverentsile eelnes riigikohtu vastav analüüs ning õigusorganisatsioonide juhtide pöördumine peaministri, ministrite ning ülikoolide rektorite poole. Konverentsi eesmärk on eri osapooled kokku tuua ning mõelda, missuguste ettepanekute ja lahendustega olukorda parandada.

Konverentsi paneele juhivad õiguskantsler Ülle Madise (Õigusharidus – avalik ülesanne või vabaturuteenus), professor Lauri Mälksoo (Õigusteaduse suhe õigusharidusega) ning riigi peaprokurör Andres Parmas (Kas riik peaks õigusharidusse senisest enam regulatiivselt sekkuma?).

Konverentsi kava

10.00–10.15 Tervitused

Prof Irene Kull, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees

Prof Toomas Asser, Tartu Ülikooli rektor

10.15–11.30 I paneel: Õigusharidus – avalik ülesanne või vabaturuteenus – moderaator õiguskantsler Ülle Madise

Eesti õigushariduse analüüsi tutvustus

Villu Kõve, riigikohtu esimees

TÜ sotsiaalteaduste valdkonna nägemus õigushariduse tulevikust

Prof Raul Eamets, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan

11.45–13.15 II paneel: Õigusteaduse suhe õigusharidusega – moderaator prof Lauri Mälksoo

Kas akadeemilise õigusõppe ja muu õigusõppe eristamine on vajalik?

Maris Lauri, justiitsminister

Kuidas peaks koolitama õigusteadlaste järelkasvu?

Prof Gaabriel Tavits, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor

New School of Law: Milline on TalTechi nišš õigushariduses?

Prof Tanel Kerikmäe, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi direktor

Kas praktikud tunnevad õigusteadusest puudust?

Jaanus Tehver, advokatuuri esimees

Milliseid superjuriste vajab Euroopa?

Julia Laffranque, riigikohtunik

14.15–14.30 Peaministri tervitus: Kaja Kallas

14.30–16.00 III paneel: Kas riik peaks õigusharidusse senisest enam regulatiivselt sekkuma? – moderaator riigi peaprokurör Andres Parmas

Millised valikuvõimalused jätab Eesti kõrghariduskorraldus õigushariduse reformimiseks?

Mart Laidmets, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler

Kas riik peaks suunama õppevormide ja -meetodite valikut?

Age Värv, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna asedirektor

Kas Eesti ülikoolid peaks õigusteaduse õpetamisel konkureerima või tegema koostööd?

Mart Susi, Tallinna Ülikooli inimõiguste professor

Kas ettevõtlusjuristide koolitamiseks on vaja akadeemilist õigusõpet või eriprogramme?

Mait Palts, kaubandus- ja tööstuskoja peadirektor

Milline on ideaalne õigusharidus?

Tristan Rääk, Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu esindaja

Kas ühtne juristieksam, ülikooli lõpueksam või magistritöö?

Madis Ernits, Tartu ringkonnakohtu kohtunik

16.00–16.10 Kokkuvõte – Ivo Pilving, riigikohtu halduskolleegiumi esimees

16.10–16.15 Konverentsi lõpetamine – prof Irene Kull, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees

Konverentsi korraldavad riigikohus, Tartu Ülikool ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts.