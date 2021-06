USA valitsus asendas sõna "ema" tervishoiukavas "sünnitava inimesega"

Bideni administratsiooni eelarvekava tervishoiu alajaotuses käsitletakse jõupingutusi sünnitajate suremuse vähendamiseks ja rassierinevuste kaotamiseks sünnitajate suremusnäitajates, edastas Newsweek. Dokumendis pööratakse erilist tähelepanu rassil põhinevatele erinevustele mustanahaliste, indiaanlaste ja Alaska põliselanike ning teiste mitte valge nahavärviga gruppide naiste ja valgete võrdluses.

"Ameerika Ühendriikidel on arenenud riikide seas kõige kõrgem sünnitajate suremuse tase ning andestamatult kõrge on see mustanahaliste, indiaanlaste ja Alaska põliselanike ning teiste mitte valge nahavärviga gruppide naiste seas. Et aidata vähendada nii kõrget suremust ja rassil põhinevat ebavõrdsust sünnitavate inimeste hulgas," soovitatakse parandada tervishoiutöötajate väljaõpet ning luua riigi rahastatav raseduse jälgimise programm ja lapsehoolduse toetuskava.

Kuid eelarvekavas sisalduv väljend "sünnitavad inimesed", millega on asendatud sõna "emad", oli peamine, mis pälvis tähelepanu ning naeruvääristamist konservatiivsete mõttekodade ja parempoolse meedia poolt, tõdes Newsweek.

"Miks soovib Biden tühistada sõna ema?" küsis mõttekoja Heritage Foundation lobbist USA kongressi juures.

Emade valikuõiguste kaitse vabaühendus NARAL kaitses "sünnitavate inimeste" termini kasutamist: "Kui kasutame terminit "sünnitav inimene", siis me oleme kaasavad. See on nii lihtne. Kasutame sooneutraalset sõnastust, kui räägime rasedusest, kuna mitte ainult naise kehasse sündinud naised (paiksoolised, inglise keeles cis-gender) ei saa rasestuda ja sünnitada. Reproduktiivne vabadus on *iga* keha jaoks," kirjutas NARAL oma sotsiaalmeedia kontol.