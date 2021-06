Harri Tiido: Venemaal ei suuda külmkapp mõista teleri geneetilist koodi

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all see, mille poolest erinevat vene inimesed lääne inimestest. President Vladimir Putin on märkinud, et vene inimest eristab lääne omast väljapoole pööratus ning kalduvus eneseohverdusele.

Lääs on aeg-ajalt tublisti vaeva näinud, kuid Venemaad ei ole suudetud kuidagi lääne tsivilisatsiooni konteksti majutada. Vahel on juba tundunud, et, no nii, nüüd on ta meie õigus- ja mõisteruumi poole teel, aga võta näpust, ei ole. Meenub võrdlus teadusliku kommunismi kohta, et see on nagu musta kassi püüdmine pimedas toas, teades, et kassi seal ei ole, kuid aeg-ajalt siiski hüüdes: "Käes, käes!".

Venemaa praeguse režiimi kõrged, kuid ka vähem kõrged, esindajad on tulnud appi põhjendustega, miks ei soovita omaks võtta läänemaailma arusaamu. Venemaa olla nimelt eraldi tsivilisatsioon ja venelastel olla eriline geneetiline kood, mis eristab neid muust maailmast.

Aprilli lõpupoole märkis välisminister Sergei Lavrov usutluses agentuurile RIA Novosti, et liberaalide jutt vajadusest vältida Läänega vaidlemist, taastamaks toiduainete sissevedu välismaalt, viitab katsetele õõnestada vene geneetilist koodi. Et Venemaal on alati kõige muu kõrval olnud au sees rahvusliku uhkuse tunne. Liberaalid aga ei mõistvat selle aluseks olevat geneetilist koodi.

Elik idanaabri juures praegu levinud külmkapi ja televiisori konkurentsist lähtudes toonitas Lavrov vajadust teha valik patriootliku televiisori kasuks selle võitluses reeturliku külmikuga, kus võivad peituda vene patriootide poolt põlatud parmesani juust ja tema kuriteokaaslane hispaania sink ehk jamon. Sellise võrdlusega tuli vene netimeedias välja Igor Jakovenko.

Lavrov esines teesiga lääne ja Venemaa geneetilisest erinevusest juba ammu. Aastal 2014 märkis ta, et "Külma Sõja geneetiline kood" ei võimalda läänel ja eriti NATO-l Venemaad mõista. Kuid Lavrov vaevalt et siirduks retoorilisse geneetikasse, kui see ei oleks ülevalpool heakskiitu pälviv ettevõtmine.

Tegelikult oligi president Vladimir Putin pisut varem märkinud, et vene inimest eristab lääne omast väljapoole pööratus ning kalduvus eneseohverdusele. Seda rääkis ta "otseliinis" rahvaga teleri vahendusel. Ta toonitas, et vene inimese üks suuri eeliseid ongi tema geneetiline kood.

Lääne inimene on sissepoole pööratud ja edule orienteeritud, venelase geneetika aga suunab ta edusse ja rikkusesse ükskõikselt suhtuma. Vene inimene lähtub teesist, et omade eest on ka suremine ilus. See selgitab vene inimese kangelaslikkust sõjas ja eneseohverdusi rahu ajal.

Iseenesest kena kompott, kui mõelda, et üks väike osa venemaalasi, kel ilmselt seda geenijuppi ei ole, kühveldab himukalt raha kokku, samal ajal kui rahva enamusele jäetakse tõesti vaid õigus täita geneetilist kohust eneseohverduseks.

Seda geneetikaküsimust oli aasta jagu varem tehnilisemalt väljendanud ajaloo- ja muiduekspert Vladimir Medinski, kelle ametpositsiooni kohta ütles üks Vene autoreist, et "vabandage väljendust, kultuuriminister".

"Medinski arvates viitab asjaolu, et Venemaa on endiselt olemas ja areneb, sellele, et vene rahval on üks liigne kromosoom."

Medinski on üllitanud hulgaliselt materjale vene iseloomu, ajaloo ja kommete väärtõlgenduste ümberlükkamiseks. Kuid geneetika vallast pärineb tema väide intervjuus ameerika venekeelsele ajakirjale Russkaja Žizn. Medinski arvates viitab asjaolu, et Venemaa on endiselt olemas ja areneb, sellele, et vene rahval on üks liigne kromosoom. Keegi taibukas lugeja märkis küll selle peale, et paaritu arv kromosoome olla tegelikult Downi sündroomi tunnus.

Märtsis andis uue panuse vene inimese geneetilisse olemusse taas Vladimir Putin. Kohtumisel Krimmi esindajatega märkis ta, et kuigi ameeriklased peavad venelasi endiga sarnasteks, on vene rahvas tegelikult erinev, tal on teine geneetiline ja kultuurilis-moraalne kood.

Raadiojaam Deutsche Welle uuris selle venelaste geneetilise eripära kohta Saksamaa arheogeneetika või paleogeneetika uurijalt Johannes Krauselt, et mis värk sellega on. Krause sõnul mingit tüüpilist vene genoomi ei eksisteeri. Venemaa elanikkonnal olla samasugune geneetiline mitmekesisus, nagu kõikjal väljaspool Aafrikat.

Viimase 5000 aasta jooksul on praeguse Venemaa alad olnud küll üks piirkondi, mida mööda erinevad mobiilsed rahvad liikusid, olgu siis tegemist sküütide, hunnide, avaaride või mongolitega. See kõik tagas geneetilise mitmekülgsuse. Ja üleüldse ei olevat maailma kaardil kindlaid geneetilisi piire, mistõttu ei saa rääkida Venemaa elanike silmatorkavast geneetilisest eripärast muude Euraasia asukatega võrreldes.

Kuid jutud erilistest geneetilistest, kultuurilistest ja sotsiaalsetest koodidest on nüüdis-Venemaal laialt levinud. Keda küsimus huvitab, võib netist otsida välja sellise ühenduse, nagu Izborski Klub (Irboska Klubi) kodulehekülje, kus leidub tublisti materjali nii sellest, et mitte venelased ei valinud õigeusku, vaid õigeusk valis venelased enese kandjaks ja hoidjaks ja muud sellist süvateaduslikku teavet. Kogu teema taustal laiub veel ka tees Venemaa erilisest tsivilisatsioonist.

Tänavu ilmus Moskvas raamat Vjatšeslav Nikonovilt, kelle vaated ei teeks häbi ka tema vanaisale Vjatšeslav Molotovile. Nikonov kasutab usinalt viiteid Putini poolt öeldule, et oma teosele suuremat kaalu anda.

Temagi teeb juttu koodist, konkreetselt väärtuskoodist, mis muudab venelased ühtseks rahvaks. Ja. Venemaal olla riik rahva jaoks huvide elluviimise vahend, mille eest rahvas peab olema lojaalne ja tunnistama paternalistliku riigi õigust sekkuda tema ellu. Ja täidesaatev, seadusandlik ning kohtuvõim on Venemaal alati olnud läbi põimunud, ülim võim aga jagamatu.

Elik ärge tulge oma juttudega võimude lahususest ja muu lääne lobaga vene inimeste õuele. Vene eriline geneetiline ja kultuuriline ja sotsiaalne kood annavad vene režiimile kõik õigused, mida ta praegu kasutab.

