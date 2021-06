Biden alustas esimest Euroopa-visiiti

Bideni visiidi peamine eesmärk on taastada Atlandi-ülesed suhted, mis eelmise presidendi Donald Trumpi ajal pingeliseks muutusid. Ühendriikide president osaleb juhtivate tööstusriikide rühma G7 tippkohtumisel ning kohtub Euroopa Liidu ja NATO juhtidega.

Neljapäeval peab Biden kõnelusi Briti peaministri Boris Johnsoniga, kellega muu hulgas arutatakse kahe riigi vahelise reisimise taastamist. Tuleval kolmapäeval kohtub Biden Genfis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Valge Maja teatel on kavas kõne alla võtta lai teemadering alates relvastuskontrollist ja küberrünnakutest kuni kliimamuutusteni. President Biden rääkis oma eesmärkidest ka kohtumisel USA sõduritega.

"Ma sõidan Genfi, et kohtuda president Vladimir Putiniga. Me ei otsi Venemaaga konflikti, me soovime etteaimatavaid suhteid," rääkis Biden.

"Mõlemal riigil on suured kohustused, nende seas strateegilise stabiilsuse tagamine ja relvastuskontrolli lepingute jätkamine. Ma võtan seda kohustusi väga tõsiselt, aga olen ka selgelt välja öelnud, et USA annab jõulise ja selge vastuse, kui Vene valitsus rakendab kahjulikke tegevusi."