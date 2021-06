Biden: USA jääb oma Euroopa liitlaste kõrvale Venemaa vastu

Biden sõidab kolmapäeval Euroopasse, et osaleda nii G7 kui ka NATO tippkohtumisel ning kohtumisel Euroopa Liidu liidritega. Putiniga kohtub Biden 16. juunil Genfis.

Laupäeval ajalehes Washington Post ilmunud arvamusartiklis lubas USA president tugevdada Washingtoni "demokraatlikke liite", seistes silmitsi arvukate kriiside ja kasvava ohuga Moskva ja Pekingi poolt.

"Oleme ühtsed, et tegelda Venemaa väljakutsetega Euroopa julgeolekule, alustades agressioonist Ukrainas, ning ei maksa kahelda Ühendriikide otsustavuses kaitsta meie demokraatlikke väärtusi, mida ei saa lahutada meie huvidest", kirjutas Biden. "President Putin teab, et ma ei kõhkle reageerimast tulevasele kahjustavale tegevusele. Kui me kohtume, rõhutan taas USA, Euroopa ja samamoodi mõtlevate demokraatiate pühendumist inimõiguste ja väärikuste kaitsele."