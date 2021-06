Amazoni ähvardab Euroopa Liidus 425 miljoni dollarine trahv

Luksemburgi andmekaitsekomisjon CNPD on koostanud otsuse eelnõu, mis karistaks Amazoni andmekaitsereeglite rikkumise eest ning teeks ettepaneku karistuse määramiseks ka teiste 26 EL-i liikmesriigi võimudele, ütlesid teemaga kursis olevad inimesed väljaandele The Wall Street Journal (WSJ). CNDP on Euroopa Liidus Amazoni suhtes juhtiv regulaator, kuna Luksemburgis asub Amazoni Euroopa-peakorter.

Luksemburgi otsus on seotud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR), mille põhjal nähakse Amazoni isikuandmete korjamise ja säilitamise praktikas rikkumisi. Hagi ei puuduta ettevõtte pilveteenusi ega veebiteenust, ütlesid allikad WSJ-le.

Amazoni pressiesindaja on keeldunud teemat kommenteerimast, kuid ettevõte on varasemalt teatanud, et väärtustab oma klientide privaatsust ning järgib seadusi kõigis riikides, kus tegutseb.

CNPD esindaja sõnul ei ole tal õigust üksikuid juhtumeid kommenteerida.

Enne lõplikku otsust tuleb CNPD-l see kooskõlastada ka teiste EL-i andmekaitseametitega ja see võib võtta mitu kuud aega ning tuua sisulisi muutusi otsuses kui ka trahvisumma muutumise.

Luksemburgi regulaatori pakutud trahv on kaks protsenti Amazoni netotulust, mis oli 2020. aastal 21,3 miljardit dollarit ja umbes 0,1 protsenti ettevõtte 386 miljardi suurusest kogumüügist. GDPR-i kohaselt võib reegleid rikkunud ettevõtteid karistada trahviga, mis ulatub kuni nelja protsendini aastakäibest.