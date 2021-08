Amazon tahab laiendada jaemüügiäri ja avab mitu tavalist poodi

Esimesed Amazoni kauplused peaksid tulema California ja Ohio osariikidesse. Amazoni poodide suurus peaks olema umbes 30 000 ruutmeetrit, teatas The Wall Street Journal.

Pole veel teada, milliseid kaubamärke hakkab Amazon oma poodides müüma.

Amazoni asutati 1994. aastal. Firma proovib füüsilises jaekaubanduses üha rohkem kanda kinnitada. 2017. aastal ostis Amazon toidupoe keti Whole Foods Market.

Suured kaubamajad on viimastel aastatel oma turuosa USA-s kaotanud. Sajandi alguses moodustasid suured kaubamajad kümme protsenti jaemüügist. Tänapäeval on see osakaal alla ühe protsendi.

Mitmed kaubamajad sulgesid 2020. aastal koroonapiirangute tõttu uksed. USA vanim kaubamaja Lord & Taylor tegutseb nüüd ainult veebikaubanduses.

Ekspertide sõnul jäävad suured kaubamajad tulevikus siiski alles.

"Inimesed naasevad pärast piiranguid ja käivad kaubamajades edasi," ütles moefirma Capri Holdings juht John Idol.

Amazon avas esimese tavalise poe 2015. aastal. See oli raamatupood. 2021. aastal on Amazonil 20 raamatupoodi.