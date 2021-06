Soome valimistel saadab edu Koonderakonda

Üleriigilised küsitlused ennustasid enne valimispäeva suurimat edu kolmele erakonnale: rahvuskonservatiivsele Põlissoomlastele, paremtsentristlikule Koonderakonnale ja peaministripartei sotsiaaldemokraatidele.

Kui eelhääletuse tulemus õhtul kell kaheksa avalikustati, oli kõige rohkem põhjust rõõmustada paremtsentristliku Koonderakonna juhil Petteri Orpol.

"Tulemus osutab muu hulgas, et soomlased tahavad muuta Soome valitsuse kurssi. Tahetakse alternatiivi vasakvalitsuse töö- ja majanduspoliitikale," rääkis Orpo.

Seekordsed valimised on pretsedenditud juba selle poolest, et need lükati koroonaohule viidates aprillist kaks kuud edasi. Ka valimiste eelhääletus kestis nädala tavapärasest kauem. Nii oligi kolmandik hääleõiguslikest Soome elanikest oma hääle andnud juba enne kui valimisjaokskonnad pühapäeval kell üheksa avanesid.

"Muidugi avaldab see mõju, et valimised toimuvad tavatult puhkuseperioodil. Seda on näha eelhääletusaktiivsusest, mis on kogu Soomes väga kõrge ja siin Helsingi kesklinnas veel kõrgem. Suvitajaid on raske ilusa ilmaga oma jaoskondadesse meelitada," rääkis valimisametnik Janne Poutiainen.

Nagu kohalikel valimistel ikka, sõltub valimistulemus ja konkurentsi tihedus suuresti omavalitsusest. Mõnel pool saab valitud alla kümne häälega, teisal jääb tuhatki väheks. Valimistel kandideeris kokku 35 000 inimest.

Peaministripartei jäi esialgsete tulemuste järgi teisele kohale

Eelhääletuse esialgse tulemuse järgi saigi kõige rohkem hääli Koonderakond, neid toetas 21 protsenti, sotsiaaldemokraatide häältesaagiks oli 18,5 protsenti.

"See oli veidi kehvem kui lootsin, muidugi, erakonna juhina tahaks ikka esimene olla, aga veel on palju hääli lugemata," ütles sotsiaaldemokraatide juht, peaminister Sanna Marin. Tema ise kandideeris Tamperes ja juba eelhääletusel sai ta üle 7000 hääle, mis on rohkem kui eelmistel kohalikel valimistel – siis oli marini tulemus 5800.

Eelhääletusee tulemuste järgi oli kolmandal kohal Keskerakond, neid toetas 17 protsenti. Enne valimisi ennustati neile suurt kaotust, ilmselt see tulemus muutub kui häälte lugemine edeneb.

Enne valimisi populaarsuselt teisel kohal olnud Põlissoomlaste said eelhääletusel 13,5 protsenti häältest, mis on märgatavalt vähem kui prognoosid näitasid ja valimispeol oli näha pettunud nägusid. Partei esimees Jussi Halla-Aho rõhutas, et isegi eelhääletuse tulemustest on veel palju lugemata ja järeldusi teha on veel vara.

Poliitikavaatlejate sõnul sõltub Põlissoomlaste tulemus kõige rohkem valimisaktiivsusest ja sellest, kui paljud nende toetajad viitsisid pühapäeval valima minna.