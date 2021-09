Põlissoomlaste juht ERR-ile: sotsiaalabi tuleks muuta kodakondsuspõhiseks

44-aastane Riikka Purra vahetas augustis Põlissoomlase juhina välja populaarse Jussi Halla-aho, kes ise esimehe kohast loobus.

Erakonna üks põhiteemadest koos juhiga ei muutunud. See on Põlissoomlaste sõnul kahjulik sisseränne, mis toob Soome võõrastest kultuuriruumidest pärit inimesi ning mille võimaldab liiga lahke sotsiaalabisüsteem.

"Soome sotsiaalabi tuleks muuta kodakondsuspõhiseks. See nõuaks põhiseaduse muutmist, milleks teistel erakondadel tahet pole. Aga praegune avatud sisseränne koos rikkaliku sotsiaalabi ja üleüldse heaoluriigi teenustega pole lihtsalt jätkusuutlik," ütles Purra.

Samas pole Põlissoomlased tema sõnul koolitatud ning Soomes teenitava palgaga korralikult toime tulevate sisserändajate vastu.

"Kui nad integreeruvad ühiskonda ning on valmis selle reegleid järgima, pole ei meil ega minu arusaamist mööda ka teistel erakondadel midagi selle vastu. Paraku on selliseid sisserändajaid väga vähe," leidis Purra.

EKRE-ga koostööplaane ei ole

Kuigi EKRE on Põlissoomlaste sõsarerakond, pole Purra veel plaaninud sellega erilist koostööd üles ehitada. Tema sõnul on ta EKRE poliitikutega küll kohtunud, muu hulgas parlamendi halduskomisjoni liikmena Eestis käies.

Kuid Eesti poliitikast oleks tema sõnul nii mõndagi üle võtta.

"Näiteks ettevõtete tulumaks. See on Eestis üsna sarnane sellele, mida Põlissoomlased on Soomes juba aastaid ajanud," lausus Purra.

Kui vahepeal jõudis Põlissoomlased olla Soome populaarseim partei, siis päris viimasel ajal on erakond pidanud leppima kolmanda kohaga.

Värske esimees seob languse juunis peetud kohalike valimistega. Nendel ei õnnestunud Põlissoomlastel teha oma üleriiklikule toetusele vastavat tulemust.

"Meedia ja meie konkurendid tõlgendasid kohalike valimiste tulemust nii, et me kaotasime. Tegelikult me võitsime varasemaga võrreldes palju volikogukohti juurde. Kuid väikesed asjad, nagu taoline hinnanguline lähenemine valimistulemusele, võivad toetusprotsenti mõjutama jääda," märkis Purra.

Järgmised valimised tulevad eriti rasked

Põlissoomlaste uue juhi järgmine proovikivi on jaanuaris peetavad piirkondlikud valimised. Nendel valitakse esindajad piirkondlikesse volikogudesse, millel on otsustusõigus sotsiaal- ja tervishoiuteenuste korraldamise üle.

"Need on nii Põlissoomlastele kui ka mitmele muule erakonnale väga keerulised, sest valimisaktiivsus ähvardab jääda veel madalamaks kui kohalikel valimistel. Me kavatseme siiski nendel valimistel täie jõuga osaleda – hoolimata sellest, et me olime sotsiaal- ja tervishoiureformi ning piirkondlike volikogude loomise vastu," lubas Riikka Purra.