Soome Põlissoomlaste uueks juhiks sai Riikka Purra

Purra sai ülekaaluka toetuse: partei kongressil osales 1302 liiget, Purra poolt hääletas 774.

Riikka Purra on praegu esimest korda Soome parlamendi liige. Ta on öelnud, et ei pea vajalikuks Põlissoomlaste senise liini muutmist. Vaatlejate hinnangul on Purral samasugused seisukohad nagu senisel juhil Jussi Halla-Ahol.

Purra tahab Soome sisserändepoliitikat oluliselt karmistada ja on öelnud, et see on ka põhitingimus nende erakonna valitsusse minekul.

Arvamusküsitluste järgi on Soome kõige populaarsem erakond praegu Koonderakond (Kokoomus). Erakonna juht Petteri Orpo ütles paar nädalat tagasi, et oleks teatud tingimustel valmis Põlissoomlastega ühist valitsust moodustama. Varem on Koonderakond koostöö Põlissoomlastega välistanud.

Soome ringhäälingu YLE augusti algul tehtud arvamusküsitluse järgi oli Koonderakonna toetus 20,5, peaministriparteil sotsiaaldemokraatidel 19 ja Põlissoomlastel 18 protsenti. Teiste erakondade toetus on mitu protsenti väiksem.