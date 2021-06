Biden hoiatas Venemaad Navalnõi surma eest

"Navalnõi surm oleks järjekordne märk sellest, et Venemaal on vähe või üldse mitte soovi järgida põhilisi inimõigusi. See oleks tragöödia, mis ei teeks muud kui kahjustaks [Venemaa] suhteid muu maailmaga ja minuga," ütles Biden pärast NATO tippkohtumist peetud pressikonverentsil.

Ameerika Ühendriikide presidendi sõnul oleks Navalnõi surm tragöödia, kuid sellel oleks ka laiem mõju Venemaa suhetele USA ja teiste riikidega.

Biden, kes kohtub kolmapäeval Genfis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, ütles, et USA ja Venemaa vahel on valdkondi, kus on võimalik koostöö, kui Moskva nii otsustab. Samas on Ühendriigid vastama Venemaa agressiivsele käitumisele, rõhutas USA liider.