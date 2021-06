USA ekspertide hinnangul on Biden teinud tippkohtumise eel juba Putinile järeleandmisi

USA presidendi Joe Bideni ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kolmapäeval toimuva kohtumise peamine eesmärk on ära hoida suhete täielik katkemine, leiavad USA Venemaa-eksperdid. Kriitikud aga rõhutavad, et Putin ei ole enne kohtumist agressiivsest käitumisest loobunud, samal ajal, kui Biden on juba teinud järeleandmisi.

Nii USA kui ka Venemaa ametnikud on rõhutanud, et kahe riigi suhted on madalseisus ja mingisugust läbimurret presidentide kohtumiselt ei oodata.

"USA administratsiooni eesmärk on ära hoida suhete täielikku katkemist ja üritada olukorda kontrolli all hoida, nii et nad saaksid tegeleda teiste oluliste asjadega: Hiina, kliima ja koroonaviirus," ütles USA Venemaa-ekspert Andrea Kendall-Taylor.

Venemaa ja Hiina aina lähedasemad suhted on muutnud Valge Maja äärmiselt murelikuks ja see on üks teema, millest Biden ja Putin kavatsevad rääkida. Kendall-Taylor ei usu, et ameeriklased suudavad Venemaa Hiinast täielikult eemale tõmmata, kuid on oluline rõhutada, et Hiina Uue siiditee projekt ja plaanid Arktikas on vastuolus Venemaa huvidega.

"Moskvas on inimesi, kes on tõenäoliselt muutumas närviliseks, sest Venemaa on aina rohkem Hiinale alistumas, seega me peaksime nii avalikult kui ka eravestlustes esile tõstma kõiki viise, kuidas Hiina sööb Venemaa lõunat," rääkis Kendall-Taylor.

Foxi uudiste rahvusliku julgeoleku analüütiku Jack Keane'i sõnul peaks Biden olema Putiniga karm ja tegema talle selgeks, et USA ei kavatse taluda Balti riikide, Poola, Ukraina ja Gruusia ahistamist. Lisaks tuleks keskenduda küberrünnakutele.

"Peaksime Putinile ütlema, et iga kord, kui Venemaa valitsus või kurjategijad teevad küberrünnaku, siis teeme vasturünnaku taristule, kust see algatati. Meil on selleks olemas võimekus, oleme seda varem teinud ja see on olnud edukas," rääkis Keane.

USA vabariiklasest senaator Bill Hagerty rõhutas, et Putin ei ole kohtumise eel agressiivsest käitumisest loobunud, samal ajal, kui Biden on juba teinud järeleandmisi. Ta toob näiteks otsuse, millega peatati Nord Stream 2 torujuhtme ehitust juhtivale ettevõttele sanktsioonide kehtestamine.

"Nord Stream 2 nõrgestab NATO positsiooni. Selle torujuhtme valmimise lubamine annab Venemaale eelise meie liitlaste Ukraina ja Poola ees," tõdes Hagerty.

Bideni ja Putini kohtumine kestab eeldatavasti üle viie tunni ja selle lõpus ei toimu ühist pressikonverentsi. See oli Valge Maja soov, sest kardeti, et Putin võib üritada Bidenit piinlikkusse olukorda seada.