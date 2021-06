ERR USA-s: kriitikud peavad Bideni sõnumit Putinile küberrünnakute kohta leebeks

USA Venemaa-eksperdid rõhutavad, et juba enne Joe Bideni ja Vladimir Putini tippkohtumist oli selge, et kõikidele probleemidele ei suudeta lahendusi leida, mistõttu keskenduti valdkondadele, milles väikesed edusammud olid võimalikud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praeguses olukorras oli oluline lihtsalt selgitada mõlema poole eesmärke ja võib-olla ära hoida arusaamatusi tulevikus," ütles USA mõttekoja German Marshall Fundi asejuht Martin Quencez.

Tema sõnul tuleb suhete ülekuumenemise vältimiseks hoida lahti diplomaatilisi kanaleid. Seega oli positiivne, et tippkohtumisel otsustati luua relvastuskontrolli ja küberrünnakutega tegelevad töögrupid ja lubati saadikutel naasta töökohtadele.

Samas jäid liidrid eriarvamusele Ukraina ja Valgevenega seoses, mis ekspertide arvates ei olnud üllatav.

"Pall on Venemaa väljakul. Me tegime hea tahte avalduse ja näitasime, et soovime positiivsemat, konstruktiivsemat, stabiilsemat ja ettearvatavamat suhet ja nüüd on Putini kord sama teha. Ma ei usu, et ta seda teeb," ütles Euroopa poliitikaanalüüsi keskuse juht Alina Polyakova.

Biden andis Putinile nimekirja 16 taristusektorist, millele ei tohi küberrünnakuid teha. Nende hulgas oli nii tervishoiu-, toidu- kui ka energiasektor. Lisaks mainis USA president, et Venemaa rünnakud ei jää vastuseta ja ameeriklaste kübervõimekus on märkimisväärne.

"Ta ütles, et Venemaa ei tohi teatud sektoreid rünnata, justkui andes märku, et teisi võib. Lõppude lõpuks peame Venemaale selgelt vastu astuma ja ütlema Putinile, et meid ei tohi rünnata ja me võtame ta vastutusele," kommenteeris USA vabariiklasest senaator James Lankford.

"Joe Biden oleks võinud öelda, et kui rünnakud jätkuvad, siis on võimalik, et Venemaa nafta- ja gaasitehased lähevad rivist välja, võib-olla nende elektrivõrk kannatab," ütles vabariiklasest senaator Tom Cotton.

Tema sõnul ei oleks Biden pidanud Putiniga kohtuma, sest Venemaa tähtsus on maailmas langemas. Tema arvates peaks USA tähelepanu püsima Hiinal.