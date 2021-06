Avalikud supluskohad saavad puhkepoid

Juunikuus paigaldatakse katseprojektina Eesti avalikesse supluspaikadesse 60 libisemiskindlate käepidemetega puhkepoid, mille eesmärk on vähendada uppumissurmasid.

Päästjad paigaldavad poid poolteise meetri sügavusele, nii et täiskasvanud inimesele annab poini jõudmine ühtlasi kindlustunde, et põhi pole kaugel. Poide asukohtade valikul lähtuti ujumiskohtade ohtlikkusest.

"Päästepoi ehk puhkamispoi on mõeldud selle jaoks, et kui inimene, kes on randa tulnud ujuma, hindab oma võimeid üle või väsib ära ujumise käigus, siis ta saab sealt kinni võtta ja puhata või siis ka abi kutsuda," rääkis Ida päästekeskuse ennetusbüroo nõunik Janno Vool.

"Kui meil uppunute arv väheneb ja õnnetusi on harva ning kui me näeme, et inimesed vajavad neid poisid, siis järgmisel aastal jätkatakse seda projekti."