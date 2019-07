Postimaja ja kobarkino omanik peatänava projekti peatamisest: ega see hea uudis ole

Tallinnas Hobujaamas asuva postimaja ja Coca-Cola Plaza omanik, kes seni arendas kvartalit linnaga käsikäes, tõdeb peatänava projekti peatamise peale, et see nende jaoks positiivne uudis ole, kuid kinnitab, et nad lähevad oma plaanidega igal juhul edasi.

ERR kirjutas poolteist aastat tagasi, et Tallinna südalinnas postimaja ja kobarkino ostnud Baltic Horizon Fund kavatseb hooned passaažiga ühendada ja kolmandiku võrra kõrgemaks ehitada, luues viisaka läbipääsu Rotermanni kvartalisse ja rajades hoonete ette jalakäijate väljaku, mis arvestab Tallinna peatänava arendusega.

Nüüd on peatänava projekt peatatud ja niipea linn sellega edasi ei liigu.

Baltic Horizon Fondi juhataja Tarmo Karotam ütles ERR-ile, et ega linna otsus peatänava projektile pidurit tõmmata nende vaatest positiivne uudis ei ole, kuid nemad tegutsevad ikka plaanikohaselt edasi, sest on kindlad, et ka peatänav kunagi tuleb, lihtsalt seni kavandatust hiljem.

"Ega linna otsus meid nii otseselt ei mõjuta, aga pikas perspektiivis oleme ikka olnud huvitatud, et see peatänav sinna tuleks. Ma ei kahtle, et see kunagi sinna tuleb - eeldan, et see plaan ei ole muutunud, lihtsalt ajagraafik on hoopis midagi muud - viis kuni kümme aastat -, aga mis seal ikka, aeg lendab, aeg lendab kiiresti," ütles Karotam. "Loodame, et tegutsetakse aktiivselt edasi ja jõutakse kunagi samm-sammult peatänava projekti juurde tagasi. Peatänav on nii linnaelanikele kui turistidele asi, mida väga oodata ja millest kõik saavad kasu."

Arendaja tõdes, et linn peab Hobujaama väljaku tekkimiseks korraldama ära sealse bussi- ja trammiliikluse, et see jalakäijatele vabastada.

"Loodan siiralt, et linnal on väga selge plaan, mis siis otsustatakse ära ja mis on poliitikaülene, linnaruumi pikaajalisele korrastamisele suunatud, ja siis seda plaani ka järgitakse," ütles Karotam.

Karotam kinnitas, et nemad lähevad kino ja postimaja projektiga aktiivselt edasi ja ootavad linna järele.

"Selle "nurga" me teeme ikkagi korda, kindlasti lisame väärtust sinna Hobujaama ja Narva maantee nurgale, parandame ligipääsu Rotermanni kvartalisse, ehkki siis see liikus jääb küll sinna mõneks ajaks peale. Lihtsalt et see piirkond täitsa ideaalseks muutuks, peab ootama veel kümme aastat," viitas Karotam kinoesisele platsile.

Postimaja ja Coca-Cola Plaza kinohoonet ühendav ning ligipääsu Rotermanni kvartalisse tagav suletud galerii ehitamine peaks algama järgmisel aastal ja see võtab aega poolteist kuni kaks aastat.

Karotam kinnitab, et kõige intensiivsem töö on käinud sisearhitektuurse lahenduse väljatöötamise ja viimistlemisega.

Lisakorruste pealeehitamine lükati aga arenduse teise etappi.

"See on selline keeruline projekt, seetõttu teeme siis kahes etapis," põhjendas Karotam, hinnates, et sellele võib minna veel kaks kuni neli aastat. "Eks need südalinna asjad võtavad kõik oma aja, ega siin midagi pole teha. Siin on Rävala puiestee projekt ja Tallinna Kaubamaja projekt – ümberehitamine –, need on ju mõlemad aastaid võtnud ja võtab veel aastaid."