MES jääb KredExi ja EAS-i liitmisest kõrvale lihtsuse kaalutlusel

Valitsus on alustanud bürokraatia vähendamiseks ette valmistama KredExi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) liitmist, sarnaseid funktsioone põllumajanduses täitev Maaelu Edendamise Sihtasutus jääb esialgu liitmisest kõrvale. Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on MES-i eraldiseisva üksusena vaja maapiirkonna toetamiseks, peaminister Kaja Kallase sõnul jääb MES liitmisest kõrvale, kuna kahe asutuse liitmine on lihtsam.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse teiste agentuuridega liitmise mõttest on räägitud üle kümne aasta, juba 2008. aastal tõi riigikontroll välja, et MES-i kui eraldiseisva üksuse järele on vajadus vähenenud.

Riigikogu liikme Aivar Sõerdi (RE) sõnul ei ole valitsus piisavalt põhjendanud, mille tõttu MES KredExi ja EAS-i liitmisest välja jääb.

"Mul oli see küsimus, küsisin ka minister Andres Sutilt mingi aeg tagasi, kui ta meile KredExi ja EAS-i liitmise plaane esitles, et miks MES-i ka sinna juurde ei liideta, mis oleks igati loogiline. Miks on nii, et ühel majandusharul on eraldi oma agentuur. Ega väga selgust ei saanudki," rääkis Sõerd.

"Loogiline oleks siis juba kõik kolm agentuuri kokku panna," ütles Sõerd. "Kui kahe suure agentuuri liitmine loob sünergiat, teeb juhtimist paindlikumaks, siis loogiline on järeldada, et kolmas agentuur ka pannakse sinna juurde. On ebaloogiline, miks KredEx ja EAS liidetakse, aga samal ajal MES jääb eraldi institutsiooniks," sõnas ta.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on MES-i eesmärk on toetada ja elavdada maapiirkonna ettevõtlust.

"Toonaste poliitiliste suuniste tõttu kriisiabi jagamisel on praeguseks aga kannatada saanud maapiirkondade ettevõtluse maine ning riigikontrolli auditi tulemus võimendab seda veelgi. Siin ei pea kindlasti vaatama ainult MES-i juhtkonna suunas. Tekkinud pingete maandamiseks on kindlasti vajalik lahenduse leidmine," rääkis Kruuse ERR-ile.

Kruuse hinnangul võivad aga MES-i liitmisel KredExi ja EAS-iga jääda kaotajaks kaotajaks maapiirkonna ettevõtjad ja hajaasustuspiirkonnas elavad inimesed.

"Riik peab oma laenuprogrammide ja toetustega ulatuma ka nendeni, isegi kui see linnast vaadates tundub riskantsema tegevusena. Siiani on MES olnud edukas ning oluline tugi maaettevõtluse jaoks, mida tõestab ka tänavu omavahenditest makstud täiendav kriisiabi 3,8 miljoni euro ulatuses," rääkis ta.

Peaminister Kaja Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et MES-i asutustega liitmine oli osa arutelust, kuid esialgu on lihtsam liita ühe ministeeriumi haldusalas olevaid asutusi.

"Me arutasime seda valitsuskabinetis ka, et neid organisatsioone, kes veel tegelevad sarnaste asjadega. Suures pildis on EAS, KredEx, MES, mõnes mõttes PRIA ja KIK, aga neil on natuke teistsugune spetsiifika," rääkis ta.

"MES-il ja KredExil on väga sarnased suunad, aga hetkel me liigume kiiremini edasi KredExi ja EAS-i ühendamisega, sest see tundub olevat lihtsam, kuna nad on ühe ministeeriumi haldusalas. Aga kõrval me arutame ka neid täiendavaid võimalusi. Ehk liigume samm sammu haaval sinna, et teenused oleksid ühes kohas," sõnas Kallas.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on praegusel hetkel prioriteediks KredExi ja EAS-i ühendamine ettevõttetele ühe kontaktpunkti loomiseks. "Tulevikus võib kaaluda EASi-KredExi ühendasutuse laiendamist, kuid see eeldab analüüsi ja lõpuks ka valitsuse otsust," sõnas ta.