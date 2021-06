Ratas: kaaluda tuleb hoolduskindlustusmaksu ja sotsiaalmaksu dividendidelt

"Kahtlemata on tegemist küsimusega, mis ei tekita ülemäära suurt entusiasmi, kuid on selge, et tänase maksukoormusega jäävad paljud olulised küsimused kas lahenduseta või muutuvad probleemkohad aastatega veelgi teravamaks," sõnas Ratas.

"Kriisi ajal nägime eriti selgelt, kuivõrd oluline on tugev turvavõrk ning riigi toetus ettevõtetele ja Eestimaa inimestele. Ka nüüd, mil õhus on lootust, et meid räsinud kriis saab seljatatud, oleks vale arvata, et abi pole enam vaja. Vastupidi, kriis osutas veelgi paremini, kus on arenguruumi, millised on meie nõrkused," sõnas ta.

Ratase sõnul seisab Keskerakond jätkuvalt astmelise tulumaksu kehtestamise eest. Uusi makse silmas pidades tuleb Ratase hinnangul tõsiselt kaaluda tervise- ja tööminister Tanel Kiige poolt välja pakutud hoolduskindlustusmaksu rakendamist, millega kaetaks konkreetselt vaid hoolekandega seotud kulud.

"Näiteks kaheprotsendiline maks jaotatuna töövõtja ja tööandja vahel annaks olulise positiivse tõuke murele, mis kimbutab kümneid tuhandeid Eestimaa peresid ühel või teisel ajahetkel – kuidas tagada enda lähedase väärikas vananemine ning hool," rääkis Ratas.

"Julgemalt tuleks meil arutada aga ka ettevõtte tulumaksu üle. Nii on juba täna G7 liidrid kokku leppinud ettevõtte tulumaksu osas, mis põhimõtteliselt tähendaks globaalselt 15-protsendist ettevõtete tulumaksu. See tähendab Eesti jaoks erandi küsimist või maksusüsteemi vastavusse viimist kokkulepituga," ütles Ratas.

Ka Euroopa Liidu rohelepe annab Ratase sõnul maksustamisele uue paradigma.

"Probleemiks on jätkuvalt OÜtamine. Kui ikkagi juhatuse esimehe ainus sissetulek on dividenditulu oma firmast, siis on selge, et see tulu tuleb maksustada sotsiaalmaksuga," rääkis Keskerakonna esimees.

Varamaksude puhul tuleks Ratase sõnul arutada eelkõige kinnisvara- ja automaksu üle. "Kinnisvaramaksu puhul võiksime lähtuda maamaksu loogikast, et inimese kodu on maksuvaba, aga muu omandatud kinnisvara pealt tuleks maksta."