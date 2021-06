ERR Jerevanis: Armeenia valmistub parlamendivalimisteks meeleavaldustega

Armeenias toimuvad pühapäeval erakorralised parlamendivalimised. Valimissedelil on 22 erakonda ja neli valimisliitu. Peamiseks küsimuseks on, kas praegusel peaministril Nikol Pašinjanil õnnestub hoida parlamendis enamust või saab uueks peaministriks Pašinjani ammune vastane ja endine president Robert Kotšarjan.

Neljapäeval toimus Armeenia pealinnas Jerevanis suur miiting Nikol Pašinjani toetuseks. Pašinjan rääkis oma kõnes kõigest alates sõjast Karabahhis kuni tehisintellektini. Oma vastaseid süüdistab ta korruptsioonis, nemad aga süüdistavad Pašinjani sõja kaotuses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nikol Pašinjani toetajad ei pane talle pahaks kaotatud sõda. Nende arvamusel see ei ole tema, vaid tema eelkäijate süü.

"Me ei ole lollid, me elasime nende surve all 20 aastat ja teame, kes nad on. Praegu nad püüavad rääkida inetusi ja mustata. Aga me teame kõike, sest me tundsime seda oma turjal," rääkis meeleavaldaja Larissa.

"Kõige ausam inimene nendest on Nikol Pašinjan," lisas Avetis.

Paar päeva enne valimisi jääb Nikol Pašinjani valimisliit "Kodaniku kokkulepe" vaid mõne protsendi võrra maha Armeenia teise presidendi Robert Kotšarjani valimisliidust "Ayastan" ehk "Armeenia". Kuid Nikol Pašinjan ei kavatse alla anda.

Politoloog Suren Sargsyan rõhutas, et sõjast on möödunud juba kuus kuud,

aga Pašinjan on ikka veel võimul.

"Tema meeskonna väitel on tal 40 protsenti või isegi rohkem. Mina arvan, et tal ei ole 40 protsenti, isegi 30 protsenti ei ole," ütles Sargsyan.

Pašinjani võimalikust võidust räägib ka kaudselt Armeenia Apostelliku Kiriku seisukoht. Armeenia Kiriku järgijateks peab end üle 70 protsenti elanikkonnast. Kui detsembris kutsus kirik Pašinjani tagasi astuma, siis nüüd on vaimulike seisukoht palju tagasihoidlikum.

"Kelle rahvas valib, sellega peabki Kirik koostööd tegema. Kui valitakse Pašinjan või Kotšarjan ja rahvas seda valikut tunnistab, tähendab, Kirik peab nendega koostööd tegema," ütles Armeenia Aposteliku Kiriku esindaja isa Hovannes.

Reede õhtul toimub Jerevanis praeguse võimu suurima vastase miiting, oma toetajaid ajab kokku endine president Robert Kotšarjan.