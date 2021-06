ERR Jerevanis: Kotšarjan tunnistas valimiste tulemusi

Mitu tuhat inimest tähistasid esmaspäeval Nikol Pašinjani valimisliidu Kodanike Kokkulepe võitu Armeenia pealinnas Jerevanis, hüüdes "Nikol vartšapet!" ehk "Nikol peaminister!", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pašinjani toetajad rääkisid ERR-ile, et ei pea teda sõja kaotamise eest vastutavaks.

"Ta ei ole süüdi, üldse ei ole!" sõnas Artjom.

"Ei, ta ei ole süüdi! Süüdi on Levon Ter-Petrosjan, Serž Sargsjan ja Kotšarjan! Nemad hävitasid kõik ja süü jäi Nikol Pašinjani peale. Ta pole süüdi, ta on õiglane mees," ütles Nune.

Nikol Pašinjani valimisliit Kodanikke Kokkulepe sai üle 70 koha 105-kohalises parlamendis.

"See ei ole meie saavutus, see on meie rahva ja meie vabariigi saavutus. Me ei peta oma inimeste usaldust. Peaminister ulatas täna käe kõigile poliitiliste jõududele, kutsus kõiki poliitilisele dialoogile. Tuleb saavutada tsiviliseeritud koostöö. Meil ei ole sisevaenlasi. Me oleme üks rahvas, üks vabariik," kõneles Kodanike Kokkuleppe valimisnimekirja liige Vigen Khatšatrjan.

Kutsele dialoogile vastas teisipäeval Armeenia peamise opositsioonijõu liider Robert Kotšarjan. Tema valimisliit Aiastan ehk Armeenia sai üle 20 protsendi häältest.

"Me ammu juba ei usalda seda võimu. See võim kaotas täielikult usalduse. Meie seisukoht on järgmine: kui nad pakuvad ja tõesti tahavad muuta sisepoliitilist atmosfääri, siis nad peavad seda lähitulevikus konkreetsete sammudega tõestama. Nad peavad tõestama, et see ei ole jälle bluff ja valetamine, vaid poliitilise kursi reaalne muutmine," rääkis ta.

Kotšarjan andis samuti mõista, et tema ega tema parteikaaslased parlamendimandaatidest ei loobu. See tähendab, et uus parlament saab tööle hakata ja Nikol Pašinjan võib uue valitsuse moodustada.