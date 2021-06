Eelmisel nädalal tehti rekordarv COVID-19 kaitsesüste

Varasem nädala vaktsineerimise rekord oli aasta 18. nädalal, kui tehti kokku 67 627 kaitsesüsti. Viimasel kolmel nädalal on tehtud kõigil vähemalt 66 000 kaitsesüsti. Eestis on nüüd COVID-19 vastu vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 544 309 inimest, vaktsineerimine on lõpetatud 398 697 inimesel.

Eesti täiskasvanud elanikkonnast on vähemalt ühe doosi vaktsiini saanud üle poole ehk 50,1 protsenti.

Uuringud näitavad, et kõik Eestis pakutavad vaktsiinid aitavad tõhusalt ka delta tüve vastu, kuid vaid siis, kui vaktsineerimiskuur on lõpetatud – Jansseni puhul kaks nädalat pärast ainust doosi, Pfizeri puhul üks nädal pärast teist doosi, Moderna ja Astra Zeneca puhul kaks nädalat pärast teist doosi. Vaktsineerimiskuuri toime kestab vähemalt aasta. Samuti kehtib vähemalt ühe aasta ELi vaktsineerimise digitõend, mis võimaldab lihtsamalt reisida ja ilma testimata ka Eestis paljude ürituste külastamist.

"Näeme mitmetes Euroopa ja maailma riikides taas nakatumise kasvu ning tõenäosus, et koroonaviiruse kolmas laine jõuab ka Eestisse, on väga suur. Eriti uue ja agressiivsemalt leviva delta viirusetüve tõttu," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. "Eestis on vaktsineerimine vabatahtlik ning iga inimese enda vastutus on astuda see vajalik samm, et ennast ja teisi COVID-19 haiguse eest kaitsta. Mul on väga hea meel, et üle 540 000 inimese on seda võimalust juba kasutanud ning see number kasvab iga päevaga. Vaktsineerides anname igaüks oma panuse, et viiruse levik langeks ning ühiselt kätte võidetud vabadused, mida praegu naudime, saaksid jätkuda ka sügisel."

Vaktsineerimiseks on võimalik aega broneerida digiregistratuuris ja riigi infotelefonil 1247. Esmaspäeva hommikuse seisuga oli saadaval enam kui 6000 aega üle Eesti peamiselt järgmisse ja ülejärgmisse nädalasse.

Suve jooksul jätkavad tööd vaktsineerimiskeskused, samuti jätkatakse üle Eesti vaktsineerimistega tööandjate kaudu. Lähiajal piloteeritakse eelregistreerimata vaktsineerimisvõimalusi eri asukohtades. Samuti jätkatakse koostööd eratervishoiuasutustega, korraldatakse vaktsineerimisi kiirkliinikutes, kahjude vähendamise bussides, kaitseväes, vanglates, tehakse koostööd erinevate erialaliitudega. Jätkatakse erilahendustega nii piirkondade kui ka sihtrühmade osas, tehes koostööd kohalike omavalitsustega ja kohaliku arstkonnaga.