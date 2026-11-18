Toidutööstuse juhid ennustavad järgmiseks aastaks toidu ja jookide hindadele uut tõusu. Kallineb toidutööstuse tooraine ning kasvavad ka energia-, transpordi-, tööjõu- ja aktiisikulud.

Tänavu augustis ja septembris olid toidukaupade hinnad aastatagusest madalamad ning pidurdasid üldist hinnatõusu, kuid oktoobris pöördusid need tõusu poole. Toorpiima hind odavnes tänavu 20 protsenti, mis omakorda tõi madamad või, juustu ja joogipiima hinnad. Kuid järgmisel aastal võib toorpiim kallineda kümme protsenti.

"Kindlasti on see hea uudis põllumehele, et ta annab rohkem kindlust, et toodangut kasutada ja investeeringuid teha. Järgmine aasta näitab, et palju sellest kümnest protsendist hinnatõusust jõuab siis lõpptarbijani. Mu enda prognoos on, et lõpptarbijani pigem jõuab umbes kolm kuni neli protsenti, mis on üldine Eesti keskmine inflatsiooni ennustus järgmiseks aastaks," lausus Valio Eesti tegevjuht Maido Solovjov.

Piimatootmine on kasvutrendis ja hea ekspordiartikkel. Sajast piimaautost päevas sõidab 40 Läti poole. Liha osas on olukord vastupidine. Osaliselt seakatku tõttu on omavarustatuse tase kukkunud kõigest 63 protsendini. Linnuliha osas aga on Eesti kana turul vaid pooles ulatuses. Järgmise aasta hindu kergitavad kõik sisendhinnad.

"Sealiha hind peab tõusma, sest seal hind teenib farmeritel juba pikka aega kahjumit. Linnuliha käib tihtipeale sealiha hinnaga käsikäes ja veiseliha hind on olnud viimased paar aastat juba äärmiselt kõrge. Siinkohal näeme õrna langustrendi, aga kindlasti see ei jõua samale tasemele, mis oli aastal 2022. Mis veel muret teeb, on kindlasti importtoodangu osakaalu suurenemine," sõnas Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.

Akstiisitõusu tõttu kallineb alkohol tuleval aastal veelgi, suureneb alkokaubandus Lätiga ja Soome kaasaostmine hääbub.

"Sealt jääb saamata kodumaisele tööstusele tootmist, müüki, müügikäibest marginaali, aga loomulikult ka kaubandusele ja riigile aktsiisitulu," lausus Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

Lumori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul jääb toidu hinnatõus tuleval aastal üldise hinnatõusu tasemele.

"Energiahinnad tõusevad rohkem, kui on üldine hinnatõus, mis suurendab kulusid. Samas jälle see teine osa sellest hinnatõusust, mis puudutab ainult toiduained, siis seda ei ole väga näha. Nii et selles mõttes võiks jääda umbes samasse suurusjärku," ütles Uusküla.

Eurostati andmetel ületavad Eesti toiduhinnad Euroopa Liidu keskmist ja on kallimad isegi Rootsist, ütles Solovjov.