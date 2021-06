Riigikogu erakonnad otsivad ühist lahendust obstruktsiooniga liialdamisele

Riigikogu kodukorra muutmise töörühma kuuluvad kõigi fraktsioonide esindajad ja kaasatud on ka eksperte.

Töörühma juhi Hanno Pevkuri (Reformierakond) sõnul on püütud olla võimalikult apoliitilised, sest iga erakond võib olla ühel päeval koalitsioonis ja järgmisel opositsioonis, aga küsimusi on palju

"Alates kurikuulsast protseduuriliste küsimuste küsimisest kuni menetlusnormide ühtlustamiseni," selgitas Pevkur.

Pevkur tõdes, et riigikogu töös on väga palju erinevaid vorme: avalduse vastu võtmine, välislepingute ratifitseerimine, seaduseelnõude menetlemine.

"Protseduurirägastik on väga suur. Eks meie eesmärk ongi seda võimalikult palju lihtsamaks teha, samas ärgitada poliitilist debatti parlamendis, et ei peaks enam kuulama juttu, et parlament on kummitempel. Kaugel sellest!" sõnas Pevkur.

Opositsioonis oleva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja töörühmas Lauri Läänemets on sama meelt, et arutelud peavad muutuma sisukamaks. Muuhulgas peaks tõhusamaks muutma riiklikult tähtsate küsimuste arutelu. Küsimuse tõstatajad peaksid kõigepealt esitama raporti või vähemalt olukorra ülevaate, et teised parlamendiliikmed saaksid teemaga tutvuda ja mõtteid koondada.

"Võib-olla siis saavad arutelust alguse ka seadusandlikud muutused," ütles Läänemets.

Kõige tulisem arutelu käib selle üle, kuidas lahendada obstruktsiooni.

Lauri Läänemets ja Hanno Pevkur on ühte meelt, et vastasseisu asemel peaks toimuma arutelu

"Kui näiteks üks erakond esitab mõnele eelnõule kümme tuhat muudatusettepanekut, on põhimõtteliselt võimalik parlamendi töö seisata. Eks see ongi kõige keerukam küsimus, mis lahendada tuleb, aga vähemalt tahe on kõikidel erakondadel olemas," kinnitas Pevkur.

Pevkur tõi näite, et vaheaegade võtmise asemel võiks muudatusettepaneku tegija hoopis pulti minna ja selgitada, miks ta seda muudatusettepanekut vajalikuks peab. "See aitaks võib-olla poliitilisele debatile kaasa ja nüri obstruktsioon ei olekski vajalik," kirjeldas Pevkur.

Läänemets rõhutas, et obstruktsioon peab kindlasti jääma, muidu ei oleks opositsioonil üldse mõjutamise võimalust. Tema hinnangul peaks obstruktsiooni korral nihkuma rõhuasetus koalitsioonilt opositsioonile. Temagi oli sama meelt, et tühjade vaheaegade võtmise asemel võiks toimuda sisuline arutelu.

Läänemets lisas, et erakondade esindajad otsivad töörühmas eelkõige ühisosa ning opositsiooni ja koalitsiooni vahel lõhet ei ole.

"Riigikogus on põhimõte, et kui soovime kodu- ja töökorda muuta ja eriti kui me soovime seda nii palju muuta, siis peavad kõik fraktsioonid sellega nõus olema. Lõppkokkuvõttes ju kõik teavad, et kord oled koalitsioonis ja kord opositsioonis, nii et kõik on lahenduse leidmisest huvitatud," ütles Läänemets.

Riigikogu töö- ja kodukorra muutmise ettepanekud on plaanis kokku panna sügiseks ja riigikogus plaanib neid arutama hakata hiljemalt jõulude paiku.