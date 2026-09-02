Uibo: mina isiklikult ei näe, et Pevkur saaks jätkata ministrina

Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Toomas Uibo ütles, et ta isiklikult ei näe, et Hanno Pevkur saaks kaitsevaldkonna probleemise valguses jätkata kaitseministrina.

Uibo ütles kolmapäeval "Terevisioonis", et luges Eesti Ekspressis ilmunud lugu, milles kirjutatu oli tema jaoks äärmiselt häiriv ja piinlik.

"Selliselt Eesti riigis asjad ei peaks ega tohiks käia. Ma väga loodan, et Reformierakond teeb kiired otsused ja võtab vastutuse. Kas see on ministri tagasiastumine või midagi muud, see on pigem nende otsustada. Aga minu isiklik seisukoht on, et kui need faktid vastavad tõele, mida ajakirjandus on välja toonud, siis mina isiklikult ei näe, et kaitseminister saaks jätkata ministrina," ütles Uibo.

Uibo avaldus on oluline, sest tegemist on koalitsiooni esindaja seisukohaga. Teisipäeval on samasuguse arvamusega esinenud ka kahe opositsioonipartei juhid ehk Lauri Läänemets SDE-st ja Urmas Reinsalu Isamaast.