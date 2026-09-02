X!

Erakondade esindajate hinnangul peaks Pevkur ametist lahkuma

Eesti
Hanno Pevkur
Hanno Pevkur Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kaitsevaldkonnas toimuva tõttu on tarvis inimeste usaldus taastada. Selleks peaks kaitseminister Hanno Pevkur oma ametist lahkuma, leiab enamus riigikogus esindatud erakondade juhtidest.

Reformierakondlased küll ei taha, et kaitsevaldkonna rahastuse skandaal varjutaks presidendivalimisi, ent sellest pääsu pole. Kui tavaliselt istub peaminister riigikogu saalis valitsuse loožis esireas, siis presidendivalimiste istungil leidis ta ühel hetkel tee tagaritta kaitseministri kõrvale. Võib vaid arvata, kas elav arutelu käis ka kaitsevaldkonna rahastuse probleemide üle.

"See asi kindlasti hea ei paista on minu arvamus samamoodi. Isiklikku süüd kaitseministril ma praegu pigem ei näe, aga ütlen, et see ei välista kuidagi poliitilise vastutuse võtmist," ütles peaminister Kristen Michal.

"Ka mina olen väga kriitiliselt meelestatud ja sellepärast tahan saada ülevaadet, aga ühtegi suppi nii kuumalt ei sööda, kui seda keedetakse. Ma loodan, et me selle ülevaate saame, nagu avalikkus saab üsna üksikasjaliku ülevaate, mis seal täpselt toimunud on ja kuidas korda saab," lisas Michal.

Koalitsioonipartner Eesti 200 ootab kaitseministrilt vastuseid, mis on edasine plaan, kuidas saadakse kätte mürsud või 70 miljonit eurot ettemaksu.

"Parlament on siiski valitsuse tööandja ja parlamendile ei ole antud selgeid vastuseid," vastas Eesti 200 juht Kristina Kallas, miks eelmisel aastal parlamendile väideti kaitseministeeriumist, et rahade kasutamisega on kõik korras.

"Kui see 70 miljonit tõesti jääb ka kohtu kaudu saamata, siis seda koormust kannab Eesti maksumaksja, Eesti riigieelarve. 70 miljonit on üüratu summa. Näitena: kõikide Eesti õpetajate palkasid saaks 10 protsenti tõsta selle raha eest," lausus Kallas.

Opositsioonierakonnad ootavad kaitseminister Hanno Pevkuri tagasiastumist. Presidendivalimiste tõttu sellega venitamine pole õigustatud, ütles SDE esimees Lauri Läänemets.

"Me oleme teiste opositsioonierakondadega ja ka aknaalustega konsulteerinud juba mõnda aega tagasi, et kui Pevkur ise tagasi astu, siis see valmisolek on olemas (umbusaldada - toim). Ütleme niimoodi, et Eesti julgeoleku küsimused ei ole mingisugused maailmavaatelised küsimused. Seal on meil ju konsensus riigis olemas ja ka opositsioonis on vaieldamatult täielik konsensus," lausus Läänemets.

Nii EKRE kui ka Keskerakond näevad, et tegelikult peaks umbusaldama eelkõige peaministrit.

"Just tema suust oli kuulutatud välja peamine prioriteet ehk siis kaitsekulude suurendamine. Meil oli väga selge arusaam ühiskonnas, et mida suuremad on kulud, seda rohkem on ühiskond ka kaitstud. Tegelikult me täna saame aru, et see nii ei ole, aga ühiskond on pingutanud selle nimel," sõnas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Neljapäeva hommikul koguneb valitsuskabinet, kus teemat arutatakse. Kohal on peale ministrite ka riigi kaitseinvesteeringute keskuse hangetega seotud osapooled.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

kohtumine kuulajatega

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:44

Saar: RKIK ei teinud üksi otsuseid ega valinud tarnijaid

18:44

Nafta hind kerkis taas, kui USA ja Iraan uusi lööke vahetasid

18:36

Putin ähvardas rünnata Suurbritannia sõjaväerajatisi

18:35

Erakondade esindajate hinnangul peaks Pevkur ametist lahkuma

18:34

Madise presidendiks valimine tekitab riigikogu liikmetes vastakaid tundeid

18:27

Paraguay rallilegend sõnul toob Toyota rallivõistkond Celica tagasi

18:26

80-aastane senaator võitis Massachusettsi demokraatide eelvalimised

17:53

Meeste võrkpallikoondis peab enne EM-i kodus kolm kohtumist

17:51

Kohus jättis rahuldamata Alliumi kaebuse miljonitrahvi tühistamiseks Uuendatud

17:50

Zelenski teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest Uuendatud

uus teadussaade

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13:57

Riigikogu valis Ülle Madise Eesti järgmiseks presidendiks Uuendatud

17:50

Zelenski teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest Uuendatud

05:44

Otse kell 11.50: ETV ülekanne Toompealt presidendivalimistelt

07:19

Ekspress: Eesti maksis 70 miljonit eurot ettemaksu firmale, kes polnud ühtegi mürsku tootnud

01.09

Kohalike elanike sõnul jõudis üle piiri lennanud droon Põlvani välja Uuendatud

10:25

Vaher 70-miljonisest mürsutehingust: vastutab endine RKIK-i peadirektor

01.09

Internetis leviva video järgi tugevdab Venemaa Narva jõe kallast

05:45

Otse kell 12: presidendivalimised riigikogus

01.09

Häirekeskus ei tohi enam kukkunud eakale politseid appi saata

01.09

Septembri pensionid ja puudega inimeste toetused makstakse välja 7. septembril

ilmateade

SPORT

18:27

Paraguay rallilegend sõnul toob Toyota rallivõistkond Celica tagasi

17:53

Meeste võrkpallikoondis peab enne EM-i kodus kolm kohtumist

17:20

Lajal pääses Nadali akadeemias kindla võiduga edasi

16:56

Rahvusvaheline suusaliit lubab agressorriikide sportlased rajale

loe: kultuur

17:09

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud põnevusdraama "Sünnipäevatüdruk" Jupiteris

16:22

Vunš lavastusest "Ma tahan uskuda": "Rannamaja" vaatasime hoolega ja mitu korda

15:54

Esimese isikunäituse avanud Andre Joosep Arming: pärast südamesiirdamist eristan esimest ja teist elu

15:32

Aastaraamatu "Teatrielu 2025" keskmes on lavastuste kõrval pigem persoonid

loe: eeter

16:59

Rita Ray: mu looming räägib sellest, mida ise läbi olen elanud

16:22

Vunš lavastusest "Ma tahan uskuda": "Rannamaja" vaatasime hoolega ja mitu korda

15:56

Arstist vabatahtlik: mida rohkem teed, seda rohkem jõuad

15:16

Jürgen Rooste: noortele kirjanduse huvitavaks tegemise nimel tuleb palju võidelda

Raadiouudised

16:05

Muudatused Tartu linnavalitsuses tõid kaasa muutused ka Tartu Turu tn rekonstrueerimises

16:00

TI-Hüppe juht: algklassidele sellisel kujul tehnoloogia kätteandmine ei oleks kuidagi õigustatud

15:50

Praegused juhid end kaitsevaldkonnas ilmnenud segaduses vastutavaks ei pea

15:45

Saksi-Anhalti valimistel on oodata AfD suurt edu

15:40

Riigikaitselise töökohustusega ametikohal võivad kriisi ajal tööülesanded muutuda

15:25

Raadiouudised (02.09.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (02.09.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (02.09.2026 09:00:00)

01.09

Pärnus läks esimesse klassi 610 last

01.09

Töötukassa: 2028. aastast saab maksemäära langetada

Viimased teleuudised

anna oma hääl

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo