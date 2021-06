Bild: Saksamaa liberaalid ei ühine roheliste juhitud koalitsiooniga

Rohelised on Saksamaal populaarsuselt teine erakond. Roheliste toetus on umbes 20 protsenti. Esikohal on Angela Merkeli kodupartei konservatiivne Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU). CDU-d toetus on 28 protsenti, teatas Reuters.

Konservatiivid ja rohelised võivad pärast valimisi koalitsiooni moodustada.

Siiski on mõlemal parteil teravad erimeelsused. Rohelised tahavad tõsta makse süsinikuneutraalsele majandusele ülemineku rahastamiseks. Samuti tahavad rohelised suurendada investeeringuid digitaalsesse infrastruktuuri.

CDU poliitikud väidavad aga, et maksutõusud kahjustavad majanduse taastumist.