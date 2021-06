Saksa rohelised kinnitasid Baerbocki oma kantslerikandidaadiks

Baerbock kogus veebis korraldatud parteikongressil 98,5-protsendilise toetuse. Tema poolt andis hääle 678 delegaati 688-st.

Aprillis teatas erakonna kampaaniajuht Michael Kellner, et Baerbocki diskrediteerimise katsed on omandanud uued mõõtmed. Naisi rünnatakse internetis julmemalt kui mehi ja see kehtib ka roheliste kandidaadi kohta, tõdes ta.

Saksamaa parlamendivalimised toimuvad 26. septembril ning riigi kauane valitsusjuht Merkel on teatanud, et ei kandideeri enam kantsleriks.

Baerbock on olnud hiljutiste arvamusküsitluste järgi populaarseim kandidaat.