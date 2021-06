Laschet hoiatas uue külma sõja puhkemise eest

Laschet hoiatas külma sõja puhkemise eest pärast USA presidendi Joe Bideni esimest ametlikku reisi Euroopasse. Biden väljendas selgelt, et tahab Hiina ambitsioonide piiramiseks teha koostööd liitlastega, teatas Financial Times.

"Küsimus on selline: kui me räägime Hiina vaoshoidmisest, kas see toob kaasa uue konflikti? Kas vajame uut vastast? Hiina on konkurent ja süsteemne rivaal, tal on teistsugune ühiskonnamudel. Hiina on siiski ka partner, näiteks kliimamuutustega võitlemisel," ütles Laschet.

Laschet soovib jätkata kantsler Angela Merkeli Hiina poliitikat. Merkelit süüdistatakse aga Hiina inimõiguste rikkumiste väheses kritiseerimises. Väidetavalt kardab Merkel kahjustada Hiinas tegutsevate Saksamaa ettevõtete ärihuve.

"Ma pole kindel, et alati avalikkuse ees kõva häälega ja agressiivne esinemine inimõiguste teemal parandaks olukorda kohapeal," väitis Laschet.

"Sageli jõuab inimõiguste valdkonnas rohkem ära teha, kui käsitleda probleeme teiste riikide juhtidega peetavates eravestlustes, kui arutada neid pressikonverentsidel," lisas Laschet.

Laschet leidis samuti, et lääs peab püüdma luua Moskvaga "mõistlikke suhteid".

"Venemaa ignoreerimine pole teeninud meie ega USA huve," ütles Laschet.

Laschet kaitses ka Nord Stream 2 gaasitoru projekti.

Siiski leidis Laschet, et torujuhe ei tohi muutuda Ukraina vastaseks geopoliitiliseks instrumendiks. "Ukraina huvisid tuleb kaitsta. Ja kui venelased sellest kinni ei pea, lakkab Nord Stream 2 aluskokkulepe olemast," ütles Laschet.