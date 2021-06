CDU lubas maksusoodustusi ja tasakaalus riigieelarvet

"Meie pakkumine on ühendada kliimamuutustega võitlemine järjepideva majandusliku tugevuse ja sotsiaalse stabiilsusega. Me muudame Saksamaa süsinikuneutraalseks riigiks, mis kaitseb töökohti," ütles CDU juht Armin Laschet.

CDU manifest pakub rida maksusoodustusi. Nende rahastamise allikad on siiski ebamäärased, teatas Financial Times.

CDU soovib samuti võimalikult kiiresti taastada riigieelarve tasakaalu. Riigivõlga tahetakse vähendada sisemajanduse kogutoodangu suhtes alla 60 protsendi.

Saksamaa valitsus võtab sel aastal rekordilised 240 miljardit eurot laenu. Järgmisel aastal plaanitakse laenata veel 100 miljardit eurot.

Lascheti sõnul süstis valitsus Saksamaa ettevõtetesse likviidsust. "Tahame, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted hakkaksid uuesti investeerima," ütles Laschet.

Laschet väitis ka, et koroonaviiruse-eelne kogemus näitas, et riigitulusid saab suurendada, kui makse ei tõsteta.

"Kuna meil oli majanduskasv, siis paljud inimesed olid tööl ja maksudega toetasid nad süsteemi," ütles Laschet.

Lascheti hinnangul tuleb hoopis vähendada bürokraatiat ja arendada digitaalset infrastruktuuri.

CDU manifest on 140 lehekülge pikk. Manifesti esitamisel esines Laschet koos Markus Söderiga. Söder kandideeris samuti CDU kantslerikandidaadiks, kuid kaotas selgelt Laschetile.

"Söderi sõnul on roheliste partei võitmatuse aura lõppenud. Sakslased ei usalda valitsuse juhtimist rohelistele, neil on palju ideid, kuid neil pole kogemusi," ütles Söder.

Rohelised on Saksamaal populaarsuselt teine erakond. Roheliste toetus on umbes 20 protsenti. CDU toetus on 28 protsenti.