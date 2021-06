Eesti ühineb koroonavaktsiini tootja Valneva eelostulepinguga

Eesti soetab lepingu alusel 10 000 doosi koroonavaktsiini koos võimalusega hiljem vajadusel lisadoose soetada.

Kiige sõnul tahab Valneva saada koroonavaktsiinile Euroopa Liidu müügiloa 2022. aasta alguses.

Kiik ütles, et Valneval on arendamisel inaktiveeritud viirusel põhinev vaktsiin. Tegemist on tehnoloogiaga, mida on kasutatud vaktsiinide väljatöötamisel juba pikka aega.

"Näeme selle vaktsiini kasutamise võimalust peamiselt nn tõhustusdoosina, kuid võimalus sellisel tehnoloogial põhinevat vaktsiini valida võib aidata otsustada vaktsineerimise kasuks ka neil, kes uutel tehnoloogiatel põhinevaid vaktsiine mingil põhjusel pelgavad. Välistada ei saa ka võimalust, et lähitulevikus oleme silmitsi uue viirusetüvega, mille vastu annab tõhusama kaitse mRNA vaktsiinide kombineerimine mõnel teisel tehnoloogial põhineva vaktsiiniga," selgitas Kiik.

Aprillis teatas Valneva, et loobus pärast pool aastat kestnud edutuid läbirääkimisi edasistest kõnelustest Euroopa Komisjoniga ning alustab otsesuhtlust riikidega oma koroonavaktsiini tarnimiseks.

Võimalike vaktsiinide tootmis- ja tarneraskuste ning muude riskide maandamiseks on Eesti ühinenud mitme erineva vaktsiinitootja eelostulepinguga. Euroopa Liidu ühises vaktsiiniportfellis on kokku kaheksa vaktsiinitootja (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja CureVac, Sanofi, Novavax, Valneva) vaktsiinid.

Eesti on seni ühinenud Euroop Liidu koroonavaktsiini ühishankes viie eelostulepinguga: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja CureVac.

Euroopa Liidu ühises vaktsiiniportfellis sisalduva kaheksa vaktsiinitootjaga sõlmitavate lepingutega on Eestil võimalik kokku soetada 4 683 894 doosi vaktsiini 2 735 845 inimese jaoks. Neid vaktsiinidoose on Eestisse oodata valdavalt aastatel 2021-2022.

Lisaks otsustas valitsus tänavu maikuus ühineda vaktsiinitootja Pfizer/BioNTech uue pikemaajalise lepinguga, mille alusel soetab Eesti aastatel 2022-2024 veel 2,6 miljonit doosi koroonavaktsiini.

Eelmisel nädalal otsustas valitsus, et Eesti annetab koroonapandeemia peatamiseks 900 000 doosi AstraZeneca vaktsiini abivajavatele riikidele. Sellest 400 000 annetatakse üleilmse koroonavaktsiinide jagamise mehhanismi COVAX kaudu ning 500 000 idapartnerluse riikidele.

Koroona vastu vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada koroona põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.