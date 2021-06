Armeenia erakorralistel parlamendivalimistel on juhtimas Pašinjani partei

Armeenias peeti pühapäeval erakorralisi parlamendivalimisi. 22 erakonda ja neli valimisliitu võitlevad kohtade eest 131-liikmelises parlamendis. Peamine võitlus käib praeguse peaministri Nikol Pašinjani ja endise presidendi Robert Kotšarjani vahel.

Kokku on 2008 valimisjaoskonda, millest pühapäeva hilisõhtuks olid laekunud vaid 80 tulemused.

Teisel kohal on endise presidendi Robert Kotšarjani erakond Armeenia Liit 22,1 protsendiga häältest.

Neile järgneb 5,66 protsendiga valimisliit, millega on seotud Pašinjani vastane ja tema eelkäija peaministriametis Serž Sargsjan.

Umbes 2,6 miljonit Armeenia valimisõiguslikku kodanikku valivad vähemalt 101-liikmelise parlamendi viieks aastaks. Valimisosaluseks kujunes viimastel andmetel 49,4 protsenti.

Võitjaks osutub erakond või koalitsioon, kes saab üle 50 protsendi kohtadest, kusjuures neile võib valitsuse moodustamiseks määrata täiendavaid kohti.

Robert Kotšarjan nägi valimispäeval väga enesekindel välja, kuigi eksperdid ei välista valimiste järel kokkupõrkeid tema ja peaminister Nikol Pašinjani toetajate vahel.

"Ma loodan, et valimistulemused ei anna põhjust rahutusteks ja Pašinjan ei saa provotseerida oma väheseid poolehoidjaid kokkupõrgeteks," kommenteeris Robert Kotšarjani kantselei juht Viktor Sogomonjan.

Hääletamisprotsess on Armeenias organiseeritud omamoodi. Tavalise sedeli asemel antakse valijale 26 väikest paberit numbritega ja ümbrik, kuhu tuleb panna oma lemmikkandidaadi number.

Endine president ja peaminister Serž Sargsjan kaotas oma ametikoha revolutsiooni käigus kolme aasta eest. Nüüd on ta tagasi poliitikas.

"Minu arust on meie kõige suurem väljakutse see, kuidas ühendada lõhestatud ühiskonda. Lõhestatud ühiskonnaga ei saa tagada ei julgeolekut ega majanduskasvu," ütles Vabariiklaste erakonna esimees Sargasjan.

Peamine võitlus käib endise presidendi Robert Kotšarjani ja praeguse peaministri Nikol Pašinjani vahel.

"Halb on see, et tulevikku valides tuleb meil teha valik mineviku ja oleviku vahel. See on minu arvamus, aga ma loodan, et kõik läheb ikkagi hästi," kommenteeris 2020. aastal Karabahhi sõjas vabatahtlikuna käinud Hajk Diljanjan.

"Inimesed toetavad nii Kotšarjani kui ka Sargsjani, aga kõige enam siiski Nikol Pašinjani, sest paari valitsemisaasta jooksul tegi ta palju tavaliste inimeste jaoks, näiteks tõstis pensione. Aga sõja ja koroonaviiruse tõttu ei saanud ta rohkem teha," lisas Serob.

Valimisi vaatleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE).