Peskov: Venemaal on tekkinud puudus koroonavaktsiinist

Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on mitmetes riigi regioonides puudus koroonavaktsiinist. Peskovi sõnul on põhjuseks vaktsineerida soovivate inimeste järsk kasv.

Koroonavaktsiinist on terav puudus sellistes Venemaa suurlinnades nagu Jekaterinburg, Novosibirsk, Habarovsk, teatas Kommersant.

"Suurtes kogustes on vaktsiine riigi geograafia tõttu lihtsalt võimatu säilitada. Varustussüsteem on siiski üsna paindlik ja varustamist on vaja kiirendada," ütles Peskov.

Peskov väitis, et lähipäevil tarneprobleemid siiski lahendatakse.

Venemaal on viimastel nädalatel koroonaviiruse epideemiast tingitud haigestumised kasvanud.

Mitmetes regioonides on vaktsineerimine nüüd kohustuslik. Vaktsineerimisest keeldumise pärast võivad inimese tööst ilma jääda.

Venemaal ületas neljapäeval koroonaviirusega nakatunute arv 20 000 piiri, mis on kõrgeim ööpäevane nakatunute arv jaanuari lõpust alates.