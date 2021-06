Venemaal ületas nakatunute arv taas 20 000 piiri

Venemaal ületas koroonaviiirusega nakatunte arv 20 000 piiri, mis on kõrgeim ööpäevane nakatunute arv jaanuari lõpust alates.

Vene võimud teatasid neljapäeval 20 182 uuest nakatunust, mis on ligi 15 protsenti enam kui kolmapäeval teatatud 17 594 nakatunut. Viimati ületas nakatunute arv 20 000 piiri 24. jaanuaril, kui registreeriti 21 127 uut viirusekandjat, vahendas väljaanne Kommersant.

Ööpäevaga suri 568 koroonahaiget, kolmapäeval oli sama näitaja 548. Kokku on Venemaal ametlikel andmetel surnud 131 463 koroonahaiget. Nakatumisi on registreeritud 5 388 695.

Venemaa asepeaminister Tatjana Golikova ütles kolmapäeval, et haigestumine COVID-19-sse kasvab riigi kõikides regioonides, levivad nii viiruse alfa- (Brit) kui ka delta- (India) tüvi. Golikova sõnul on Venemaal ühe vaktsiinidoosi saanud 20,7 miljonit inimest, mõlemad doosid 16,7 miljonit, kuid karjaimmuunsuse saavutamiseks on vajalik vähemalt 69 miljoni inimese immuniseerimine.

Viiruse levik kiirenes Venemaal mai lõpus ning nüüdseks on võimud asunud kiirendama vaktsineerimist, ähvardades ka mõne valdkonna etevõtteid sulgemisega, kui need ei saavuta oma töötajate seas piisavalt kõrget vaktsineerituse taset.