USA suursaadik naasis Moskvasse

Sullivan teatas sellest uudisteagentuurile Interfax.

"Mul on hea meel olla tagasi Moskvas ja ma olen valmis töötama koos kogenud ja pühendunud meeskonnaga meie USA missioonis Venemaal, et edendada USA välispoliitikat Venemaal," ütles Sullivan Interfaxile.

"Me peame tegema koostööd seal, kus see vastab meie mõlema huvidele, ja seal, kus on erimeelsused - ja meil on märkimisväärseid erimeelsusi - on tähtis avatud ja avameelne dialoog," lisas Sullivan.

Ta lahkus Moskvast aprillis seoses suhete pingestumisega USA ja Venemaa vahel.

Märtsis kutsus Moskva tagasi oma suursaadiku Ühendriikides Anatoli Antonovi, kui USA president Joe Biden ütles, et Vene riigipea Vladimir Putin on nagu "tapja".

Biden ja Putin leppisid suursaadikute naasmises kokku sel kuul Genfis peetud kõnelustel.

Venemaa suursaadik Antonov lendas USA-sse tagasi pühapäeval.