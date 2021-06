Kindlustusfirmadele on laekunud kümneid tormikahju teateid

Kindlustusselts PZU oli reede ennelõunaks registreerinud juba üle 30 tormist tingitud kahjuteate.

"Kahjustused on üle Eesti. Suuremaid kahjusid on ka Pärnumaal, aga põhiliselt Harjumaal. Kukkunud puud, elektrikatkestusest tingitud ülepinge kahjud," kirjeldas PZU varakahjude grupi juht Marge Habakukk.

Salva Kindlustuse varakahjude osakonna juhataja Karen Soosalu ütles, et põhikahjustused on olnud Harjumaal mööda rannikut, alates Laulasmaa kandist kuni Viimsisse välja. "Põhiliselt on puude kukkumised hoonetele ja sekka ka üks suuremat sorti laudakatus, mis ära lendas," ütles ta.

Kahjusummad, mille hüvitamist soovitakse, on väga erinevad.

"Mõned kahjud on päris suured. Kui ikka tervel majal on katus ära lennanud, siis kahjusummad küündivad kümnetesse tuhandetesse. Kokku, ma eeldan, võivad kahjusummad kindlustusturul 100 000 euro kanti jääda," lausus Habakukk.

Senised kogemused näitavad, et paari päeva jooksul laekunud kahjuteadetele tiksub nädala jooksul vähemalt teist samapalju lisaks.

"Praktika näitab, et kahjuteateid sellistel puhkudel laekub veel nädala jooksul. Nii et kindlasti see arv suureneb," ütles Habakukk.

"Põhiline arv hakkab meile laekuma alates järgmise nädala esmaspäevast-teisipäevast, kui inimesed on oma põhielupaika peale pidustusi tagasi kolinud. Me eeldame, et hetkel on meile laekunud väike osa kahjudest," lausus Soosalu.

Reedeks oli Salva Kindlustus saanud kümmekond tormiga seotud kahjuteadet. Soosalu oletas, et kokku võib neid tulla 30–40 ringis.