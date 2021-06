Perling jääb Isamaasse: erakond läheb nüüd ühtsena edasi

Mis saab Isamaast pärast Helir-Valdor Seedri erakonna esimeheks tagasivalimist?

Mina loodan, et Isamaad ootab ees koos edasi minek. Ma soovin edu Helir-Valdor Seederile ja usun, et Isamaa läheb nüüd ühtsena edasi. Aga ma tänan kindlasti ka kõiki neid inimesi, kes ootasid muutust ja andsid hääle muutuse suunas.

Mis teie konkreetsemad plaanid nüüd on?

Mina olen tulnud Isamaasse Isamaa väärtuste pärast ja sellepärast, et ma usun, et sellist tugevat ja suurt Isamaad, kus rahvuslus on moodsa maailmaga ühendatud, on Eestile vaja. Ma jään Isamaasse ja jään neid oma ideid edasi pakkuma. Ja edasi sõltub juba uuest juhtkonnast, kui palju nad neid ideid saavad Isamaa jaoks rakendada.

Erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas kutsus teid Eesti 200 liikmeks. Kas selles erakonnas ei oleks teil lihtsam oma visiooni täide viia?

See on nüüd teiepoolne väide. Ma olen rääkinud erinevate erakondadega, aga minu sõnum on olnud väga selgelt kõikidele, et ma olen Isamaa osas valiku teinud. Ma jään Isamaasse ja kutsun kõiki inimesi jääma Isamaasse, et Isamaad edasi viia ja arendada.

Kas olete kursus, kas teised Parempoolsete liikmed kavatsevad samuti erakonda jääda?

Meie meeskond on väga tugev meeskond, kes on panustanud sellesse, et Isamaad muuta. Eilne tulemus ei olnud mitte millegi lõpp, vaid algus. See näitab seda, et suur hulk inimesi ootab endiselt muutust Isamaas. Tõsi, milline see muutus ja kas see muutus saab olema, sõltub täna valitud uuest erakonna juhtkonnast.

Mis puudutab Parempoolseid, siis Parempoolsed on erakonna liikmeühendus. See jääb edasi tegutsema. See energia ja sünergia, mis selles meeskonnas on olnud, on suurepärane. Toetuspind on olnud märksa laiem kui pelgalt ainult Parempoolsete liikmed. Ma usun, et nende inimeste hulk kindlasti suureneb, kes on valmis panustama edaspidi Isamaa taas suureks, julgeks ja uhkeks tegemisele.

Aga Seedri jätkamisel jätkub ju kõik vanas taktis ja sellisel moel, mille vastu teie ja Parempoolsed olite?

Uus juhtkond teeb oma valiku ja paneb oma strateegia paika ise. Ma arvan, et nad kindlasti ju mõistavad, et erakonnas on ka suur hulk neid, kes ootavad muutust, kes ootavad tugevat organisatsiooni, ootavad liikmete kaasamist, ootavad seda, et see oli viimane kord, kui ei toimu e-hääletust, et inimeste hulk, kes saaks osaleda erakonna asjades kaasarääkimisel, oleks suurem.

Ma usun küll, et ka tänased juhid, kui nad tahavad olla edukad ja ma olen kindel, et nad tahavad, siis nad ju teevad sealt omad järeldused.

Isamaa toetust ja ka pildil olemist tugeva opositsioonierakonnana on tagasi hoidnud sisevastasseisuga tegelemine. Kaua sellega enam tegeleda ei saa, sest kohalike omavalitsuste valimised on ukse ees ja erakond peab ju nüüd ilmselt ennast kokku võtma.

Absoluutselt. Kindlasti on kohaliku omavalitsuse valimised järgmine proovikivi igale erakonnale, sealhulgas Isamaale. Aga nüüd tulebki minna ühtselt valimistele vastu. Kindlasti kõik täna ootavadki juba valitud uute juhtide sõnumeid kohalike omavalitsuste valimiste kontekstis. Ja mõeldes, kui tugeva mandaadi sai Helir-Valdor Seeder, siis ma loodan, et ta kindlasti tajub seda kohustust, et erakonna juhina tuleb minna ja võtta ka kõige raskemates piirkondades vastutus. Ma loodan, et näeme teda Tallinna valimistel.

Oma suurkogu eel peetud kõnes te ütlesite, et kui saaksite erakonna juhiks, siis viiksite Isamaa juba juuni lõpuks suurimaks ja mõjukamaks opositsioonijõuks. Milliste nippidega te seda teha kavatsesite?

Ei mingeid nippe. Töö, sisu ja selged sõnumid on need märksõnad. Opositsiooni juhtiv jõud tähendab seda, et Eesti inimesed tajuksid, et on olemas alternatiiv tänasele seisakuvalitsusele ja räuskavale populismile ja see on see tugev, omanäoline Isamaa. Just Isamaa pakub opositsioonis seda sisu ja seda sõnumit, mida Eesti inimesed ootavad. Ei mingeid nippe. Rääkida, tuleb inimestega, sisu tuleb paika panna ja sõnumid selgeks saada. See kindlasti on võimalus ju ka tänasel juhtkonnal.

Praegu on juba istungjärgu väline aeg. Milliseid sõnumeid sellises olukorras tuleks edastada?

See jääb nüüd uue juhtkonna ülesandeks, sellepärast et Isamaa peab hoidma praegu ikkagi ühtset joont ja ühtsete sõnumitega. Ma olen ikka püüdnud rõhutada, et organisatsiooni tugevus seisneb tema inimeste kaasamises. Kui meil on oma ala parimad inimesed, siis me kaasame poliitika kujundamisse oma ala parimad, me räägime, me kuulame oma erakonna liikmeid, siis sealt joonistuvad välja meie arvamusliidrid, meie alternatiiv, sisupakkujad.

Kui me neid kasutame ja suhtleme oma inimestega - suhtlemiseks, on sisekommunikatsioonikanalid, suhtlemiseks on väliskommunikatsioonikanalid, kui me räägime valijatest - kõike seda kasutades, mis organisatsioonil on, ongi võimalik tekitada seda tugevat oma nägu ja näidata Isamaad kui valitavat alternatiivi.

Mis on teie plaanid kohalike omavalitsuste valimistega seoses? Kas kavatsete kandideerida ja kus?

Ma olen Saue elanik ja ma kindlasti mõtlen selle peale, et kas kandideerida ja kus kandideerida. Siiani ma siiski keskendusin eilsele päevale ja sellest lähtuvalt hakkan ma tegema nüüd oma järgmisi plaane.

Uue juhtkonnaga teil selles küsimuses praegu arutelu ei ole olnud või näiteks Tallinna piirkonna juhtkonnaga?

Ei, tänaseks me ei ole konkreetsete aruteludeni jõudnud.

Millise sõnumi edastas teile pärast võitu Helir-Valdor Seeder, oli teil omavahelist suhtlust?

Meie suhtlus oli täpselt see, mis oli erakonna liikmete ja avalikkuse ees. Ma arvan, et see sõnum oligi vastastikune "aitäh" selle võistluse eest ja see oligi sõnum.